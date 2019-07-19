Изменение методики подсчета баллов ЦТ на подачу документов в вузы не повлияло - Минобразования

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменение методики подсчета баллов централизованного тестирования не сказалось на процессе подачи документов абитуриентами на бюджетную форму обучения в высшие учебные заведения. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович.

Высшие учебные заведения завершили прием документов от абитуриентов на бюджетную форму обучения 17 июля. Сейчас проходят внутренние испытания. "На процесс подачи заявлений абитуриентами изменение методики подсчета баллов ЦТ никак не повлияло. Абитуриент подавал все те же три сертификата в те же временные рамки", - сказал Сергей Касперович.

По его словам, приемные комиссии работали четко в рамках установленных правил, велось системное информирование абитуриентов, и никаких серьезных проблемных вопросов не возникало. Традиционно в последний день подачи документов наблюдался некоторый ажиотаж. Если говорить о проходных баллах этого года, то окончательные цифры станут известны после завершения вузами зачисления на бюджет.

Зачисление на бюджетную форму получения высшего образования завершится 28 июля (за исключением военных учреждений высшего образования), на платной основе - 6 августа (за исключением некоторых военных вузов и культуры).

Прием документов на обучение на условиях оплаты будет продолжаться по 4 августа. Что касается силовых и творческих вузов, то здесь документы можно подавать по 31 июля и 2 августа соответственно. Абитуриенты, претендующие на заочные места в вузах сельскохозяйственного профиля, смогут подать документы с 15 ноября по 5 декабря.

Всего в 2019 году в вузы Беларуси планируется принять 54,7 тыс. человек. Ожидается, что студентами бюджетной формы обучения станут 26,6 тыс. человек. На платной основе вузы намерены принять 28,2 тыс. человек.-0-