Изменение порядка заключения договоров долевого строительства готовят в Беларуси

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси готовятся изменения в договорах долевого строительства. Обсудить порядок заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства можно на Правовом форуме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Документом предлагается утвердить положение о порядке заключения, исполнения и расторжения договоров при долевом строительстве, а также условиях привлечения денег. Прописано, как в новой редакции будет выглядеть типовой договор создания объекта долевого строительства.

Проект постановления разработан для реализации указа от 10 декабря 2018 года №473. Как сообщалось, этим указом вводятся дополнительные меры защиты прав дольщиков от недобросовестных застройщиков. В частности, вводится новый порядок зачисления средств дольщиков для строительства жилья.

Разработчик проекта - Министерство архитектуры и строительства. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить разработчику проекта по 22 января на электронный адрес mas@mas.by с пометкой "общественное обсуждение".-0-