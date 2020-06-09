Изменение программ подготовки водителей вынесено на общественное обсуждение

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект постановления Министерства транспорта и коммуникаций об изменении программ подготовки водителей вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Проектом документа предполагается внести изменения в постановление Минтранса от 23 октября 2012 года №47. Им планируется усовершенствовать единые программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей механических транспортных средств, кроме колесных тракторов.
Организатор общественного обсуждения проекта постановления - Министерство транспорта и коммуникаций.
Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения с 9 по 19 июня на электронный адрес bogdanchik.Y@mintrans.gov.by.-0-