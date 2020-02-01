Изменения февраля: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 1 февраля в Беларуси повышаются некоторые виды пенсий, а также увеличиваются размеры различных видов пособий и социальных выплат и доплат - в связи с ростом БПМ и среднемесячной зарплаты, сообщает БЕЛТА.

Новые размеры БПМ и МПБ

С 1 февраля по 30 апреля в расчете на месяц бюджет прожиточного минимума установлен в размере Br239,87. Для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума равняется Br265,91, пенсионеров - Br184,2, студентов - Br232,83, детей в возрасте до 3 лет - Br155,64, детей от 3 до 6 лет - Br212,79, детей от 6 до 18 лет - Br260,48.

Также в Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава. Они будут действовать по 30 апреля. Так, среднедушевой минимальный потребительский бюджет молодой семьи из трех человек составит Br408,51; для трудоспособного населения - Br479,88; пенсионеров - Br375,65; студентов - Br355,65; детей в возрасте до 3 лет - Br304,66; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br401,78; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br407,68.

Пенсии

В связи с ростом БПМ будут перерасчитаны: минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки к пенсиям; повышения отдельным категориям пенсионеров; доплаты получателям в возрасте 75 лет и старше, которые обслуживаются в органах по труду, занятости и социальной защите.

Минимальный размер пенсии по возрасту (с учетом доплаты) составит Br245,12. Социальные пенсии разным категориям людей с инвалидностью варьируются от Br179,9 до Br263,86. А получателям социальных пенсий старше общеустановленного пенсионного возраста будут выплачивать Br119,94. Надбавки к пенсиям вырастут до Br29,99 и Br59,97 (для различных категорий), доплаты неработающим пенсионерам старше 75 лет составят Br44,98, старше 80 лет - Br59,97. Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий).

Детские пособия

В связи с увеличением среднемесячной зарплаты вырастут пособия, которые выплачивают родителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. На первого ребенка размер пособия составит Br405,48; на второго и последующих детей - Br429,84; на ребенка-инвалида - Br521,33.

Рост БПМ в среднем на душу населения влечет увеличение размера пособий на детей: при рождении ребенка (первого ребенка - 10 БПМ, второго и последующих детей - 14 БПМ); по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1 БПМ); на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (0,5 БПМ), на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ), на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (0,7 БПМ).

Кроме того, больше станет размер пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.

Изменение размера БПМ также повлияло на расчет средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате. Теперь наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br398,87.-0-