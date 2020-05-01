Изменения мая: повышаются некоторые виды пенсий и детские пособия

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с ростом БПМ и среднемесячной зарплаты с 1 мая в Беларуси повышаются некоторые виды пенсий, а также увеличиваются размеры различных видов пособий и социальных выплат и доплат, сообщает БЕЛТА.

Новые размеры БПМ и МПБ

С 1 мая по 31 июля в расчете на месяц бюджет прожиточного минимума установлен в размере Br246,78. Для трудоспособного населения бюджет прожиточного минимума равняется Br275,48, пенсионеров - Br187,22, студентов - Br237,3, детей в возрасте до 3 лет - Br158,94, детей от 3 до 6 лет - Br217,84, детей от 6 до 18 лет - Br265,2.

Также в Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава (из четырех человек - Br406,04). Они будут действовать по 31 июля. Так, среднедушевой минимальный потребительский бюджет молодой семьи из трех человек составит Br437,84; для трудоспособного населения - Br513,77; пенсионеров - Br398,4; детей в возрасте до 3 лет - Br340,01; детей в возрасте от 3 до 6 лет - Br434,64; детей в возрасте от 6 до 18 лет - Br441,79.

Пенсии

В связи с ростом БПМ будут перерасчитаны: минимальные трудовые и социальные пенсии, надбавки к пенсиям, повышения отдельным категориям пенсионеров, доплаты получателям в возрасте 75 лет и старше, которые обслуживаются в органах по труду, занятости и социальной защите.

Социальные пенсии разным категориям людей с инвалидностью варьируются от Br185,09 до Br271,46. А получателям социальных пенсий старше общеустановленного пенсионного возраста будут выплачивать Br123,39. Надбавки к пенсиям вырастут до Br30,85 и Br61,7 (для различных категорий), доплаты неработающим пенсионерам старше 75 лет составят Br46,28, старше 80 лет - Br61,7.

Повышение размера пенсии ждет и другие категории получателей: Героев Беларуси, Советского Союза, Социалистического Труда, блокадников, бывших узников фашистских концлагерей, инвалидов с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны (либо с последствиями военных действий).

Детские пособия

Рост БПМ в среднем на душу населения влечет увеличение размера пособий на детей: при рождении ребенка (первого ребенка - 10 БПМ, второго и последующих детей - 14 БПМ); по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (1 БПМ); на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (0,5 БПМ), на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей (0,5 БПМ, 0,7 БПМ), на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (0,7 БПМ).

Кроме того, больше станут размер пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.

Изменение размера БПМ также повлияло на расчет средств, подлежащих перечислению вне очереди платежей на погашение задолженности по заработной плате. Теперь наниматели должны бронировать в расчете на одного работника Br413,22.-0-