Изменения по госрегистрации изделий медназначения и медтехники можно обсудить до 25 июня

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав вынес на обсуждение изменения в положение о госрегистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медтехники, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

На общественное обсуждение, которое продлится по 25 июня, вынесен проект постановления Совмина "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 2 сентября 2008 года №1269 и от 17 февраля 2012 года №156".

Первым постановлением Совмина утверждено Положение о государственной регистрации (перерегистрации) изделий медицинского назначения и медицинской техники, вторым - Единый перечень административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Проектом постановления, которое вынесено на общественное обсуждение, в частности, предусмотрены изменения в едином перечне административных процедур. В нем конкретизирован перечень таких процедур и перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры. Пункт 10.11 дополнен подпунктом 10.114 "Государственная регистрация и выдача регистрационного удостоверения на ограниченное количество изделий медицинского назначения и медицинскую технику".

В обосновании к документу говорится, что эта административная процедура необходима Минздраву для экстренного реагирования при возникновении острой потребности в медицинских изделиях в случаях выполнения международных программ в области здравоохранения, для экстренных нужд государственных организаций здравоохранения, в том числе предназначенных для устранения последствий стихийных бедствий, катастроф, эпидемических заболеваний, для лечения ограниченных контингентов пациентов, пациентов с редко встречающейся патологией, а также для реализации и применения остатков медицинских изделий, ввезенных на территорию Беларуси или произведенных на ее территории в период действия регистрационного удостоверения, срок действия которого истек.

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