Изменения по вопросам охраны и использования недр вынесены на общественное обсуждение

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, которым вносятся изменения в ряд ведомственных постановлений по вопросам охраны и использования недр, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
В частности, проектом предусмотрена корректировка положения о Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых, инструкции о требованиях к содержанию и форме проекта обоснования границ горного отвода, а также постановлений Минприроды "О составе геологической информации и "О структуре базы данных государственного геологического фонда".
Проект направлен на обеспечение единообразного понимания и применения норм Кодекса Беларуси о недрах.
Организатор общественного обсуждения - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 26 августа по 5 сентября.-0-
В частности, проектом предусмотрена корректировка положения о Республиканской комиссии по запасам полезных ископаемых, инструкции о требованиях к содержанию и форме проекта обоснования границ горного отвода, а также постановлений Минприроды "О составе геологической информации и "О структуре базы данных государственного геологического фонда".
Проект направлен на обеспечение единообразного понимания и применения норм Кодекса Беларуси о недрах.
Организатор общественного обсуждения - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 26 августа по 5 сентября.-0-