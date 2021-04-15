Изменения в Кодекс об образовании будут обсуждаться с профессионалами в регионах - Карпенко

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в Кодекс об образовании будут обсуждаться с профессионалами в регионах. Об этом заявил министр образования Игорь Карпенко, посещая учреждения образования Чашникского района Витебской области, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"С кодексом мы продолжаем работать. В регионах будут проведены дискуссионные площадки, чтобы вместе с профессионалами, специалистами обсудить, какие изменения еще нужны в образовании. Окончательно кодекс планируется принять осенью. А в августе на Республиканском педсовете на обсуждение будет вынесена Концепция развития системы образования до 2030 года", - рассказал Игорь Карпенко.

По его словам, никакие революционные изменения систему образования не ждут. "Мы готовы рассмотреть важные предложения по корректировке учебных планов. Надо содержательно выстраивать предметы, не должно быть перегибов, дубляжей. Также важно учитывать широкие возможности факультативов и воспитательную работу. Мы должны заботиться о качестве образования в каждом учебном учреждении, создавая равные условия для учащихся", - отметил министр.

"Жизнь диктует свои правила. Но вместе с тем, уникальный педагог сделает все, чтобы ребята усвоили материал на уроке, что позволило бы им самостоятельно выполнить домашнее задание", - подчеркнул он.

Игорь Карпенко отметил: встречи с педагогической общественностью - отличная возможность для обратной связи, обмена мнениями, обсуждения вопросов, которые есть в сфере образования.-0-