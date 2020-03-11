Изменения в Конституцию должны быть направлены на социальный прогресс и модернизацию общества - КС

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11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в Конституцию должны быть направлены на социальный прогресс и модернизацию общества, заявил журналистам председатель Конституционного суда Петр Миклашевич после оглашения заключительной части Послания КС Президенту и палатам Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА. КС при работе над изменениями в Конституцию проанализировал положения Основного закона страны с учетом изменяющихся общественных отношений и реалий конституционного строительства, более 50 конституций зарубежных стран. В итоге выработаны определенные предложения по совершенствованию. "Мы придерживались того, чтобы не нарушить принцип стабильного конституционного развития, - сказал Петр Миклашевич. - Надо сохранить те конституционные положения, которые действительно показали, что на их основе достигается мир и спокойствие, развивается экономика, социальная сфера. А в целом - чтобы изменения были направлены на социальный прогресс, модернизацию общества и дальнейшее динамичное развитие нашей страны". Петр Миклашевич Вместе с тем, отметил председатель КС, в течение четверти века Беларусь стабильно и динамично развивается на конституционной основе, обеспечивая свой суверенитет и независимость. Для совершенствования действующей Конституции Беларуси на государственном уровне создана расширенная комиссия, куда вошли представители парламента, правительства, других органов, привлечены ученые. Наряду с предложениями Конституционного суда члены комиссии будут анализировать и другие предложения.-0- Заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь Наталья Карпович , председатель Конституционного Суда Республики Беларусь Петр Миклашевич и судья Конституционного Суда Республики Беларусь Алла Бодак Фото Андрея Покумейко Проверенные КС в 2019 году законы признаны соответствующими Конституции Осуществляя функцию контроля за конституционностью нормативных правовых актов в государстве Конституционный суд в 2019 году проверил 41 закон, принятый Палатой представителей и одобренный Советом Республики до их подписания Президентом. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!