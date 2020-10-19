Изменения в Конституцию должны соответствовать потребностям общества - Сивец

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Конституцию надо вносить такие изменения, которые будут соответствовать потребностям общества. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель Постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Совета Республики Сергей Сивец сегодня на диалоговой площадке "Конституционное реформирование и партийное строительство" в Минске.

В столице состоялась уже третья диалоговая площадка. На обсуждение вынесли актуальные вопросы: целесообразность отмены смертной казни, закрепление возможности применять заключение под стражу только на основании решения суда, а также введение должности уполномоченного по правам человека.

"Конституционно-правовая реформа - это возможность изменения нашего общественного договора. То, где закладываются понятия, как мы собираемся жить и взаимодействовать друг с другом, каким образом будет выстраиваться система власти и какие полномочия будут у государственных органов. Это непростые, масштабные вопросы, которые требуют детального рассмотрения, а подобные диалоговые площадки помогают поднять тему, обсудить, прийти к компромиссу и выработать консенсус в части их решения и закрепления", - рассказал Сергей Сивец.

Он также подчеркнул, что на обсуждение выносятся современные проблемы, волнующие жителей страны. А значит, надо детально рассматривать темы и вносить такие предложения реформ, которые точно будут соответствовать потребностям белорусского общества.

"Если имеется запрос на изменения того или иного социального института, мы должны проработать этот вопрос на экспертном уровне и предложить какие-либо качественные и эволюционные реформы. И никак иначе. Нельзя откатываться назад и лишаться того, чего достигли за многие годы", - отметили в беседе.

Очередной диалог завершился, впереди финальная встреча. На ней состоится подведение итогов по темам, которые поднимали на собраниях, а также разработка проектов-рекомендаций, которые специалисты посчитают нужным вынести на более серьезный уровень - обсуждение на Всебелорусском народном собрании.

В третьей диалоговой площадке участвовали депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики Национального собрания, Минского городского Совета депутатов, представители общественных организаций и высших учебных заведений, эксперты. -0-

Каско: на диалоговых площадках обсуждаются шаги по качественному улучшению жизни Таким мнением с журналистами поделился член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Игорь Каско во время работы диалоговой площадки, посвященной вопросам социальной сферы.