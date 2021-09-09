Изменения в ПДД: пользователей моноколес приравняют к пешеходам

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пользователей индивидуальных колесных средств передвижения планируют де-юре приравнять к пешеходам. МВД инициировало изменения в правила дорожного движения, которые сейчас проходят этап окончательного согласования. Об этом рассказал газете "Рэспублiка" начальник отделения обеспечения правоприменительной деятельности главного управления ГАИ МВД Александр Шевченко, сообщает БЕЛТА.

В текущей редакции правил пользователи индивидуальных колесных средств передвижения на электротяге в отдельную категорию участников дорожного движения не выделены. Изменения в ПДД определят четкий статус лиц, передвигающихся на средствах персональной мобильности. Их приравняют к пешеходам. Передвигаться на таких устройствах будет необходимо по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии - по тротуару, пешеходной дорожке либо обочине, не создавая препятствия другим участникам дорожного движения.

"Для участия в дорожном движении такие устройства должны будут отвечать определенным требованиям: технически возможная скорость не более 25 км в час, исправные тормозная система и рулевое управление, наличие фары или фонаря при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости. Если средство персональной мобильности не отвечает указанным требованиям, его участие в дорожном движении запрещено", - отметил Александр Шевченко.

Также предусмотрят запрет на использование средств персональной мобильности в состоянии опьянения и детьми до 12 лет. Пересечение проезжей части на таких устройствах должно будет осуществляться со скоростью идущего шагом пешехода, при этом такие лица должны заблаговременно перед пересечением проезжей части снизить скорость движения и выезжать на нее при условии обеспечения безопасности.-0-