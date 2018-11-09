Изменения в техрегламент ЕАЭС на продукцию для детей и подростков вынесут на публичное обсуждение

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект изменений в технический регламент ЕАЭС "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" будет направлен на публичное обсуждение. Решение об этом принято на заседании Консультативного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
"Намечено уточнить область применения техрегламента в отношении спортивной одежды и обуви, увеличить предельную массу полупары детской обуви, обеспечить возможности проведения токсикологической оценки зубных щеток и аналогичных изделий альтернативными методами (без использования животных)", - пояснили в ЕЭК.
Кроме того, на публичное обсуждение будет вынесен проект изменений в техрегламент ЕАЭС "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств". "Поправки позволят, например, привести в соответствие требования к пищевым добавкам, установленным в техрегламенте и единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях", - отметили в пресс-службе.-0-
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