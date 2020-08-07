Изменились требования к дизайну первичной и вторичной упаковок лекарств

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменились требования к дизайну первичной и вторичной упаковок лекарственных средств. Такая информация размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

В частности, при государственной регистрации (перерегистрации) лекарственного средства дизайны первичной и вторичной упаковки (промежуточной упаковки - при ее наличии) могут быть не только с маркировкой на белорусском или русском, но и на иностранном языке со стикером на белорусском или русском языке (для лекарственного средства зарубежного производства).

Таким образом, в дальнейшем к госрегистрации (перерегистрации) и к медицинскому применению на территории страны будут допускаться лексредства с различным дизайном упаковок: белорусский дизайн, для рынков иных стран или международная многоязычная экспортная упаковка (с наклейкой стикера, содержащего информацию на русском или белорусском языке), то есть в интернациональных упаковках.

"Это связано с тем, что ряд наименований лекарственных средств не может выпускаться с дизайном упаковки исключительно для белорусского рынка в силу небольшого количества препарата, востребованного в нашей стране. Это позволит иностранным производителям поставлять в Беларусь препараты в упаковках с различными дизайнами, которые они смогут зарегистрировать в установленном порядке", - отметили в Минздраве. Эти изменения в целом будут способствовать улучшению лекарственного обеспечения населения и организаций здравоохранения республики.

Новшества введены в связи с изменениями в п.10.14 "Государственная регистрация (подтверждение государственной регистрации) и выдача регистрационного удостоверения на лекарственное средство зарубежного производства" единого перечня административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями в отношении юрлиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденного постановлением Совмина от 17 февраля 2012 года №156.-0-