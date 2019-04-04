Изменить нельзя оставить: эксперты расставили запятые в дискуссии о конституционной реформе в Беларуси

Мнение о необходимости внести изменения в Конституцию Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал во время "Большого разговора" в марте нынешнего года. Символично, что оно прозвучало в юбилейный год, когда отмечается 25-летие Основного закона страны. Возраст Конституции - это, безусловно, преимущество: чем она старше, тем авторитетнее. Вместе с тем Основной закон страны должен соответствовать требованиям времени, и внесение изменений - осознанная необходимость.

Какими могут быть поправки в Конституцию? Что должно остаться неизменным, учитывая исторический опыт и особенности государственного устройства Беларуси? На какие принципы следует опираться, чтобы выработать изменения, которые вызовут одобрение в обществе и консолидируют его? На эти и другие вопросы отвечали эксперты во время круглого стола "25 лет Конституции. Институт президентства как исторически и политически обоснованная наиболее актуальная модель управления государством", который прошел 4 апреля в Минске.

Гигин: для внесения поправок в Конституцию референдум неизбежен

Как предположил декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин, поправки в Конституцию будут относиться к трем тематическим блокам. "Первое - это полномочия основных ветвей власти, их распределение и перераспределение. Сюда же относится вопрос о том, по какой системе избирать законодательные органы - по пропорциональной, мажоритарной или смешанной, - пояснил он. - Следующий блок вопросов касается, если говорить в общем, административно-территориального деления. У нас оно трехуровневое. Часто возникают вопросы, избирать ли сельские советы, должны они быть или не должны. И еще блок вопросов социальной направленности. Иногда в пылу политических дискуссий о выборах и парламенте о них забывают. Это вопросы социальных гарантий, порядок землеустройства, отмены или сохранения смертной казни".

При ответе на вопрос, каким образом могут быть внесены поправки в Конституцию, Вадим Гигин был категоричен: "Референдум неизбежен и обязателен не только с правовой, но и с политической точки зрения - чтобы не ставить под сомнение те важнейшие решения, которые были приняты на предыдущих референдумах. Если мы скажем, что изменения возможны без референдума, то ставится под сомнение основа нынешнего политического строя".

Еще один участник круглого стола, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк также однозначно высказался за необходимость внесения поправок в Конституцию только путем референдума: "Я вижу только один путь - это референдум, и ничего другого. Потому что если мы входим через дверь, мы через окно не выпрыгиваем".

С мнением парламентария солидарна и председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Наталья Гуйвик.

Гуйвик: решение важных вопросов всегда принималось путем всеобщего голосования, а не в кулуарах

Депутат считает, что уже назрела необходимость актуализировать Конституцию. "Любой законодательный нормативный акт должен совершенствоваться с учетом требований времени. Конституция не исключение. Нужны изменения как в части избирательной системы, так и в плане приведения отдельных норм и понятий в соответствие с реалиями. Например, уже несколько лет в Беларуси нет Высшего хозяйственного суда, а в Конституции он все еще есть", - привела пример она.

Парламентарий убеждена, что внесение изменений в Основной закон возможно только путем всенародного голосования на референдуме. А перед этим все предлагаемые поправки в обязательном порядке должны пройти широкое общественное обсуждение. "Недавно принят закон о нормативных правовых актах в новой редакции. Он требует обязательного общественного обсуждения по всем законопроектам, которые затрагивают жизненно важные аспекты развития общества и государства. Поэтому однозначно без общественного обсуждения, согласования со всеми заинтересованными, без правовой экспертизы поправки в Конституцию не пройдут", - подчеркнула Наталья Гуйвик.

По ее мнению, крайне важно провести открытую дискуссию по поводу изменений в Основой закон страны и учесть мнение всех граждан. А такую возможность дает именно референдум.

В Беларуси особо значимые, принципиальные вопросы о развитии страны всегда решались путем всеобщего голосования. Так было, например, и в 1996 году, когда стоял сложный выбор - быть республике парламентской или президентской. "Важно, что этот вопрос был вынесен на референдум, а не решался просто в кулуарах, - сказала депутат. - Граждане приняли решение о том, что у нас будет президентская республика. На это повлияла ситуация в стране на тот момент. Тогда в системе управления было, как в басне про лебедя, рака и щуку. Было много структур, каждая из которых тянула одеяло на себя, и решение многих жизненно важных вопросов затягивалось".

Марзалюк: Беларусь осознанно выбрала модель президентской власти

Депутат Игорь Марзалюк убежден, что в тот период, когда принимались предыдущие поправки в Конституцию (в 1996 году), народ Беларуси сделал правильный выбор.

"Беларусь осознанно выбрала модель президентской власти. Как я считаю, институт президентской власти наиболее соответствует исторической и политической традиции нашего народа. Это тот институт, который позволил наш декларативный суверенитет сделать реальным. Благодаря этому у нас сегодня есть абсолютно суверенное государство. И вся внешняя политика государства определяется в Минске, а не где-нибудь еще, определяется нашим Основным законом, а не чужими директивами. Это самое главное, - сказал он. - Мы впервые обрели национальную государственность в полном смысле слова, которую ни с кем не делим".

Депутат считает, что сильная власть в форме президентства соответствует исторической традиции, ментальным установкам, мотивационному поведению, которые характерны для белорусского народа. "Гуляй, республика!" - это не про нас. Для нас характерно понимание власти, где лидер берет на себя полноту ответственности, - пояснил он. - Президентская форма правления - это та модель власти, где есть персонифицированный государственный деятель, который является гарантом конституционных норм, воплощает белорусские архетипические идеалы о сильной и справедливой власти".

"Если смотреть, насколько успешно функционирует институт президентской власти (закрепленный поправками в Конституцию в 1996 году) в Республике Беларусь в сравнении со странами постсоветского региона и дальнего зарубежья, можно сказать, что это очень успешный институт", - высказал мнение заведующий отделом новейшей истории Института истории Национальной академии наук, кандидат исторических наук, доцент Сергей Третьяк.

Страны бывшего Советского Союза, которые выбрали парламентскую форму правления, не смогли, по мнению историка, сформировать сильные государственные структуры. "Парламенты и подконтрольные парламентам правительства превратились в поле сведения межпартийных и межфракционных споров, - отметил он. - Например, Молдова, которая перманентно находится в состоянии парламентского и президентского кризиса. Там нет взаимодействия между ветвями власти. Президентский пост, должности руководителей парламента и правительства занимают люди диаметрально противоположных политических лагерей".

Во многих парламентских республиках идут по пути усиления президентской власти. Как утверждает заведующая отделом историографии и методов исторического исследования Института истории Национальной академии наук, кандидат исторических наук, доцент Ирина Жилинская, идет общая тенденция усиления власти в руках канцлеров, премьер-министров в парламентских республиках, но делается это, безусловно, не в ущерб демократизации.

"Современная тенденция - усиление президентской и общей исполнительной власти также и через законодательство. Например, в Великобритании ежегодно принимают более 2 тысяч актов делегированного законодательства, которые дают законодательные полномочия премьер-министру", - пояснила она.

Беларусь определилась с системой государственного устройства, сделав выбор в пользу сильной президентской власти, и, по солидарному мнению участников круглого стола, не ошиблась.

"Конституция, принятая 25 лет назад стала важнейшим законодательным драйвером, который предопределил контуры сегодняшней белорусской социально-экономической и политической модели, а также сделал возможной реализацию жизненно важных для белорусского народа проектов. Это и масштабное строительство жилья, возможность предоставления социальных льгот, строительство социально ориентированной рыночной экономики", - подчеркнул Игорь Марзалюк.

Василевич: Я за то, чтобы потенциал действующей Конституции в большей мере был использован

Действующая Конституция Беларуси, хоть и принималась в крайне сложных условиях, является авторитетным, выверенным документом, который сохраняет актуальность и сейчас. Такого мнения придерживается заведующий кафедрой конституционного права юридического факультета БГУ, доктор юридических наук, профессор Григорий Василевич. Он стоял у истоков первой Конституции независимой Беларуси, был в числе юристов, которые писали и корректировали ее текст.

Эксперт убежден, что нынешняя Конституция имеет большой потенциал, который пока не задействован. По его мнению, и сейчас Основной закон страны позволяет организовать выборы не только по мажоритарной, но и по смешанной, по пропорциональной системам. "Я даже предлагал сейчас апробировать такие выборы на местных Советах. Пусть партии "обкатают", - сказал Григорий Василевич. Он также предложил парламенту более активно использовать свое право на толкование конституционных норм (в последний раз это делалось в 1997 году) и более эффективно осуществлять контроль за деятельностью исполнительной власти. "Контрольные полномочия парламента прописаны в Конституции. Это дает возможность пригласить в Палату представителей, например, министра, чтобы послушать, как на практике реализуется закон, а по результатам даже предложить Президенту освободить от должности министра", - отметил юрист.

"Я за то, чтобы потенциал действующей Конституции в большей мере был использован, - подчеркнул Григорий Василевич. - Чем старше Конституция, тем больше к ней уважения. И работать легче, потому что уже протоптана дорожка, понятно, какие есть нюансы, что надо скорректировать". По его мнению, сейчас, имея действующую Конституцию и множество открытых источников информации, работать над поправками будет гораздо легче, чем в 1990-е годы.

Цуприк: принятие Конституции позволило воплотить в жизнь многие фундаментальные вещи, о которых веками мечтали наши предки

О том, как непросто было в те годы принять Основной закон, многие знают весьма отдаленно. "Молодое поколение, которое уже вступило в активную жизнь, вряд ли помнит, какие были времена до принятия Конституции и что пришлось пережить старшему поколению. Воспитанные на супермаркетах, изобилии, свободе, которую дает в том числе интернет, они сильно нуждаются в том, чтобы иметь ориентир, вектор для дальнейшего движения. Поэтому важно, что есть Конституция как основополагающий документ для развития страны", - сказал председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Леонид Цуприк.

"Молодежь должна понимать, что институт президентства был введен потому, что этого ожидали, желали люди. Общество нуждалось в твердой власти, которая могла навести порядок, обеспечить экономическое благосостояние, вывести страну из экономического пике, в котором она находилась", - добавил депутат.

По его мнению, благодаря принятию Конституции удалось воплотить в жизнь многие фундаментальные вещи, о которых веками мечтали наши предки. "В поэме "Новая зямля" очень емко сказал поэт о том, к чему стремились белорусы: "Купіць зямлю, прыдбаць свой кут, каб з панскіх выпутацца пут". И мы обрели независимую территорию, есть право на собственность и права человека. Все это зафиксировано в нашей Конституции", - заключил Леонид Цуприк.

Екатерина КРИШЕНИК,

БЕЛТА.-0-