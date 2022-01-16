Израильский эксперт: решение о вводе миротворцев ОДКБ в Казахстан переломило ситуацию

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение о вводе миротворцев ОДКБ в Казахстан переломило ситуацию. Об этом заявил политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Токаеву было необходимо сломать уверенность деструктивных сил, которые пытались дестабилизировать обстановку в Казахстане, в их победе. А они уже владели улицей. Само решение о том, что Вооруженные силы ОДКБ войдут в Казахстан, и переломило ситуацию, разогнало все эти группы", - сказал Яков Кедми.

Он также обратил внимание на принципиальные отличия ситуации в Беларуси в августе 2020 года от ситуации в Казахстане. "В Беларуси нет коррупции, нет криминальных структур. Сплоченность белорусского общества была намного выше, власть была намного более эффективной, не было религиозного фанатизма и экстремизма, такого социального напряжения, как в Казахстане", - подчеркнул эксперт.-0-