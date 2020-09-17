Израильский министр призвал пытающихся попасть в Украину паломников вернуться домой

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Министерства высшего образования и Министерства водных ресурсов Израиля Зеэв Элькин, являющийся также членом министерской комиссии по вопросам нацбезопасности страны, призвал израильских паломников-хасидов, пытающихся проехать в город Умань на территории Украины, вернуться домой. Соответствующее заявление он опубликовал в Twitter.

"Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, пытающимся попасть в Украину через Беларусь или Молдову, сегодня утром (17 сентября. - Прим. БЕЛТА) украинские власти дали окончательный отрицательный ответ. Украинцы заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы. Я призываю наших граждан вернуться в Израиль и соблюдать правила изоляции по возвращении", - написал министр. Также он поздравил верующих с Новым годом.

Как сообщает украинская онлайн-газета Korrespondent.net, ранее советник главы МВД Украины Михаил Апостол заявил в эфире телеканала "Украина 24", что украинские власти не намерены делать исключение для паломников-хасидов, которые застряли на границе с Беларусью, и не отменят запрет на въезд, введенный до конца сентября. "Украина в связи с пандемией закрыла границы для иностранцев. Исключений для хасидов не будет", - подчеркнул он. Также он порекомендовал паломникам возвращаться домой. "Идет похолодание, наша рекомендация - вернуться в Беларусь, купить билеты и отправиться в свои страны", - сказал Михаил Апостол.

Как сообщалось, на территории Беларуси находятся 2558 паломников-хасидов, в том числе в приграничных с Украиной районах - около 1,2 тыс. человек, которые планировали попасть в сопредельное государство в связи с празднованием 19 сентября Нового года по еврейскому календарю. В основном они сконцентрированы в Гомельской области и городе Пинске. Кабинет министров Украины в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции ввел ограничения на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. Пограничная служба сопредельного государства отказывает во въезде иностранцам, следующим как в составе организованных групп, так и по отдельности.-0-