Известные белорусские спортсмены поддержали интернет-проект "I БРСМ I онлайн"

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдающиеся спортсмены Беларуси поддержали новый интернет-проект Белорусского республиканского союза молодежи "I БРСМ I онлайн", сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проекта Кристина Кечко.

"5 апреля на наших площадках в социальных сетях Instagram и во "ВКонтакте" стартовал молодежный проект "I БРСМ I онлайн". Среди наших подписчиков очень много ребят, которые занимаются спортом. Сегодня быть здоровым - модно. Поэтому теперь в ленте и stories подписчики встретятся с именитыми спортсменами - заслуженными мастерами спорта Беларуси: олимпийским чемпионом Романом Петрушенко, серебряным призером Олимпийских игр Ксенией Санкович, мастером спорта Беларуси международного класса, неоднократным чемпионом мира по гиревому спорту Игорем Сигневичем", - рассказала Кристина Кечко.

По ее словам, полезными советами, как поддержать тонус тела, поделится и ведущий проекта "Азбука спорта" на телеканале "Беларусь 5" Анатолий Моисеев. "Спортивную тематику мы начинаем с прямого эфира в Instagram с Любовью Черкашиной - заслуженным мастером спорта Беларуси, бронзовым призером Олимпийских игр, старшим тренером национальной команды по художественной гимнастике. Мы предложили молодежи задать вопросы во время стрима. По нашей задумке прямой эфир с Любовью Черкашиной даст старт серии тренировок для ребят, которые сейчас на каникулах либо на удаленной форме работы. Уверены, что встреча с прославленными белорусскими спортсменами заинтересует и тех, кто хочет начать занятия спортом и разнообразить свои тренировочные будни. Спортсмены продемонстрируют примеры тренировок в домашних условиях и правильную технику выполнения тех или иных упражнений", - отметила координатор проекта.

Кристина Кечко подчеркнула, что со следующей недели наполнение проекта будет расширяться. "К примеру, благодаря сотрудничеству с Национальным историческим музеем наши эфиры наполнятся серией онлайн-подборок с лекциями и виртуальным посещением музея. В целом проект ориентирован на разные интересы молодежи. Мы всегда открыты к предложениям от ребят, каждый может привнести что-то новое", - добавила она.-0-