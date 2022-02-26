Известные белорусы вспоминают о начале 90-х: детей нечем было кормить, процветала преступность

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известные белорусы поделились своими воспоминаниями о начале 90-х годов в фильме "С чего начинается Родина" в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Авторы фильма напомнили о том, то в ноябре 1991 года в Москве сформировалось правительство младореформаторов. Главная религия - рынок, который все отрегулирует. Гражданам объясняют: свободные цены вырастут не сильно - в 2-3 раза, зато исчезнет антинародный дефицит, а изобилие из-под прилавка с теневого рынка будет на всех прилавках страны. Однако в январе 1992 года цены повысились сразу в 5-10 раз даже на товары первой необходимости. Бывшие советские граждане узнали, что такое галопирующая инфляция.

"Советские кооперационные связи и единый рынок протянут еще год на советских дензнаках. Вопреки соглашениям между республиками младореформаторы проводят драконовскую финансовую реформу, выпущены новые российские деньги. Республики, включая Беларусь, оставлены с макулатурой за уже отгруженный товар. То есть галопирующие белорусские зайчики - это не белорусская затея, это вынужденная реакция на решение финансово отрезать бывших советских союзников", - отметили авторы фильма.

Заслуженный экономист Беларуси, председатель правления Нацбанка (2011-2014 годы) Надежда Ермакова вспомнила: "У меня как раз в этот период родилась вторая дочка. И были моменты, когда не за что было купить молоко". "Конечно, район сельский, поэтому нам было проще. Мы, шкловчане, практически все работали на своих огородах, на промышленной основе занимались производством огурцов. Я тоже занималась выращиванием огурцов и сама продавала. А что было делать? Семью-то надо было кормить, детей надо было растить", - сказала она.

"Я помню, как моя мама становилась ночью в очередь, чтобы получить по карточкам постельное белье. Мы ночью вместе с ней стояли, - отметила зампредседателя Мингорисполкома, гендиректор холдинга "Бобруйскагромаш" (2018-2022) Надежда Лазаревич. - Я помню, как я с бидончиком ходила за сметаной, молоком. И очереди эти сумасшедшие".

В середине 90-х катастрофически не хватало денег. "В ходу зверинец, но инфляция такова, что сами зайчики очень быстро становятся макулатурой. Например, самые мелкие номинации - белочки - по 50 копеек. Ими рассчитываются брикетами, не снимая банковской упаковки. Кассиры знают: в одном брикете 100 купюр - это 50 рублей", - рассказали в эфире.

Председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко напомнил: начала буйным цветом цвести преступность, терроризм. По трассе от Бреста до Москвы ночью было опасно ездить. "40% объемов промышленного производства было потеряно. Сельское хозяйство было отброшено на десятки лет назад. Жилищное строительство вообще не велось. Люди вложили свои деньги в создание кооперативов, но все было заморожено. Ну а как люди жили? Потеряли, во-первых, свои сбережения. Это была огромная трагедия для людей. Инфляция - 130% в месяц. Это был системный кризис государства", - отметил он.

"Может быть, нас как-то поддерживало то, что наш депутат был в Верховном Совете, - Александр Григорьевич (Лукашенко. - Прим.БЕЛТА). А он был такой громкий, заявлял о себе, требования предъявлял о том, что надо делать. Конечно, мы чувствовали, что развал этот когда-то закончится и все придет в свою систему", - поделилась воспоминаниями Надежда Ермакова.-0-