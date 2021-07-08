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08 июля 2021, 12:42

Известный белорусский хоккеист Александр Китаров вновь стал донором крови

Фото из архива
Фото из архива

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский хоккеист Александр Китаров повторно стал донором крови. Такая информация размещена на сайте Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий, сообщает БЕЛТА

Александр Китаров и его супруга являются регулярными донорами крови и ее компонентов.

После донации хоккеист поделился своим мнением о донорстве. Он отметил, что это важно для него. Ведь во время сложной операции пациенту переливается до 8 л крови, а это значит, что в этот момент как минимум 16 доноров помогают жизни одного человека.-0-

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