Известный белорусский кардиохирург рассказал, какой прививкой против COVID-19 он прививался

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский кардиохирург заместитель директора по хирургической помощи РНПЦ "Кардиология" Сергей Спиридонов в программе "В людях" на телеканале СТВ рассказал, какой прививкой против COVID-19 он прививался, сообщает БЕЛТА.

"Я вакцинировался "Спутником V" - это векторная вакцина, довольно эффективная. Я вакцинировался в марте, по прошествии шести месяцев ревакцинировался вакциной "Спутник Лайт", - сказал Сергей Спиридонов.

Врач обратил внимание: несмотря на то, что находился в одной квартире с болеющей супругой, он не заболел благодаря пройденной вакцинации.

Вместе с тем он заметил, что эффективны все вакцины, которые предложены для вакцинации в Беларуси.

Сейчас супруга, а также родители кардиохирурга также прошли вакцинацию.

Сергей Спиридонов считает, что вакцинироваться надо однозначно, за исключением тех случаев, когда есть противопоказания, в частности гиперчувствительность, отягощенный аллергоанамнез.

Что касается врачей, они обязательно должны быть вакцинированы, поскольку в это время как никогда должны быть готовы оказывать помощь, уверен Сергей Спиридонов. "У нас в клинике 100%-ный уровень вакцинации среди врачей", - заключил он.-0-