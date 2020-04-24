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24 апреля 2020, 08:30

"Наконец-то ты бросишь свое хозяйство и приедешь в гости!" 100 000 рублей от "Евроопт" выиграла жительница агрогородка Красный Берег

Главных победителей 141-го тура игры "Удача в придачу!" наградили в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6
Главных победителей 141-го тура игры "Удача в придачу!" наградили в минском гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6

Очередной, 141-й, тур игры "Удача в придачу!" стал счастливым более чем для 7 000 покупателей магазинов "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркета "Е-доставка". Именно столько денежных призов было разыграно за четыре недели тура. А 21 апреля все игровые коды тура испытали удачу во второй раз - в розыгрыше суперпризов!

Невероятная новость ожидала жительницу агрогородка Красный Берег в Жлобинском районе с необычным именем Октябрина Родькина - именно она выиграла 100 000 рублей. Приз на 50 000 рублей пришелся очень кстати для Натальи Агейчик из Минска, у которой сейчас сложная жизненная ситуация. 40 000 рублей выиграл Евгений Улицкий, предприниматель из Минска. А богаче на 30 000 рублей стала Светлана Завадска, инспектор таможни из города Ошмяны.

Призы счастливчикам вручили в четверг, 23 апреля, в столичном гипермаркете "Евроопт" на улице Казимировской, 6, где проходят все розыгрыши игры "Удача в придачу!". Чтобы пользоваться крупными суммами было удобнее, их перечислили победителям на СТАТУСкарты от Статусбанка.

Как удачливые белорусы распорядятся выигранными суммами?

"Эти деньги так вовремя, я так хотела помочь детям!"

Октябрина Родькина из агрогородка Красный Берег в Жлобинском районе с удачей дружит. Первым ее выигрышем в игре "Удача в придачу!" стали 100 рублей, вторым - 50, а третьим - 100 000 рублей!

- У нас с мужем четыре коровы, работаем не покладая рук, а молочные продукты продаем на рынке в Жлобине. Заодно и в "Евроопт" всегда заходим за покупками. Каждую субботу бываем! - рассказывает она.

Октябрина Родькина из агрогородка Красный Берег с удачей дружит - это уже третий ее выигрыш!
Октябрина Родькина из агрогородка Красный Берег с удачей дружит - это уже третий ее выигрыш!

Как признается Октябрина Александровна, она даже не надеялась, что сможет выиграть в третий раз. Да еще и самый главный приз!

- Думала, ну не может такого быть! Первый раз я выиграла, когда планировали еще одну корову покупать, и те деньги нам очень помогли. И вот снова победа - и опять настолько вовремя! Я так хотела помочь ремонт доделать детям, зять сейчас как раз без работы остался, думала и про будущее старшей внучки, ей скоро поступать. Поэтому старались что-то заработать, а тут такая радость получилась! - не может сдержать слез радости женщина.

"Родственники сразу сказали: ну, наконец-то ты избавишься от своего хозяйства и приедешь к нам в гости!"
"Родственники сразу сказали: ну, наконец-то ты избавишься от своего хозяйства и приедешь к нам в гости!"

Но тут же с юмором добавляет:

- Родственники меня, когда поздравили, сразу сказали: ну, наконец-то ты избавишься от своего хозяйства и приедешь к нам в гости!

"Я и плакала, и валерьянку пила, никак не могла успокоиться!"

Минчанке Наталье Агейчик удача улыбнулась в сложный жизненный период. У Натальи Ивановны серьезные проблемы со здоровьем: онкология и сахарный диабет, вторая группа инвалидности. Уже больше года она проходит курс лечения, но пока не очень успешно.

Удача улыбнулась Наталье Агейчик в сложный жизненный период
Удача улыбнулась Наталье Агейчик в сложный жизненный период

- В последнее время я из дома никуда не выхожу, за покупками ходит муж. Каждый раз берет "товары удачи". И я ему, стыдно признаться, не раз говорила: что ты все покупаешь, мы все равно никогда ничего не выигрывали, нам никогда не везет. И тут такая новость - 50 000 рублей! Я и плакала, и валерьянку пила, никак не могла успокоиться! - рассказывает Наталья Агейчик.

Как с юмором говорит победительница, играли все - и выиграли тоже все.

- Карточка моя, в магазин ходил муж, а зять меня зарегистрировал. Поэтому, можно сказать, что участвовали все! Нам так нужны эти деньги! Дети купили квартиру, ссуду большую взяли, а теперь мы сможем ее погасить! Это для нас большая радость! - признается Наталья Агейчик.

"Самый актуальный для меня вопрос - это жилищный"

А вот Евгений Улицкий, предприниматель из Минска, еще не решил, как потратит выигранные 40 000 рублей. Раньше самым крупным призом для него были 5 рублей!

Выигранные 40 000 рублей помогут Евгению Улицкому из Минска решить жилищный вопрос
Выигранные 40 000 рублей помогут Евгению Улицкому из Минска решить жилищный вопрос

- В магазине "Евроопт" покупки делаю довольно часто, и "товары удачи" беру, если нужно что-то в хозяйстве или из продуктов. Конечно, в глубине души всегда думаешь: а вдруг? Но, признаюсь, когда узнал о выигрыше такой суммы, сердце заколотилось от такой новости. Первой мыслью было: ну наконец-то! - улыбается парень.

Теперь Евгению Улицкому предстоит решить вопрос, как распорядиться солидной суммой:

- Надо хорошенько обдумать - куда и как. Конечно, как и для многих, самый актуальный для меня вопрос - это жилищный, своей квартиры у меня пока нет. Так что это будет хорошим подспорьем для его решения!

"Мечтаю всей семьей отдохнуть на островах!"

Ну а Светлана Завадска, инспектор таможни из города Ошмяны в Гродненской области, выигравшая 30 000 рублей, ждет не дождется, когда откроются границы!

Мечты должны сбываться! Светлана Завадска из города Ошмяны уже планирует свой будущий отпуск с семьей!
Мечты должны сбываться! Светлана Завадска из города Ошмяны уже планирует свой будущий отпуск с семьей!

- Моя мечта - отдохнуть вместе с сыном и мужем в какой-нибудь интересной стране, где-нибудь на островах. Так что обязательно отложим часть денег на это, - с улыбкой признается она.

История Светланы - это тот случай, когда удача награждает настойчивых.

- Я играю уже очень давно, но больше 5 рублей никогда не выигрывала. В шоке была, конечно же, не поверила, даже отмотала передачу, чтобы убедиться, что так бывает, - рассказала Светлана Завадска. - Оказывается, все бывает!

А Турция немного подождет!

Также своих обладателей по результатам 141-го тура нашли 10 денежных призов по 3 547 рублей 80 копеек каждый, которые были разыграны вместо 10 туров на двоих в Турцию в связи с временным прекращением полетов в эту страну. И такая сумма - хорошее подспорье для любой семьи!

Суперпризы нового тура разыграют 19 мая! Не забудьте про "товары удачи"!

Игра "Удача в придачу!" продолжается! Стартовал 142-й тур, суперпризы которого разыграют 19 мая апреля. Победителей ждут 30 000, 40 000, 50 000 и 100 000 рублей!

Претендовать на суперпризы будут все игровые коды, полученные за покупку "товаров удачи" в магазинах "Евроопт" и "Хит!", а также онлайн-гипермаркете "Е-доставка" за время тура: с 20 апреля по 17 мая включительно.

Главных счастливчиков 142-го тура определят 19 мая! Может быть, среди них окажетесь и вы?
Главных счастливчиков 142-го тура определят 19 мая! Может быть, среди них окажетесь и вы?

Розыгрыш суперпризов состоится в столичном гипермаркете "Евроопт" на Казимировской, 6 и будет транслироваться не только на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях, но и в прямом эфире телеканала ОНТ. Начало в 18:20.

Также каждые четыре дня будет разыгрываться крупная сумма 10 000 рублей и более тысячи других денежных призов. Розыгрыши будут проходить по тому же адресу и транслироваться на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях. Начало - в 17:00.

Также каждые 4 дня своих обладателей будут находить более 1 000 призов! Ближайший розыгрыш уже завтра!
Также каждые 4 дня своих обладателей будут находить более 1 000 призов! Ближайший розыгрыш уже завтра!

Ближайший розыгрыш - уже 24 апреля, а участие в нем примут игровые коды, полученные за покупку "товаров удачи" с 20 по 23 апреля. Так что не забудьте захватить "товары удачи"!

И помните: каждый ваш игровой код испытает удачу дважды! Первый раз - в розыгрыше денежных призов, который проходит каждый четыре дня, а второй раз в - розыгрыше суперпризов 19 мая!

Как и прежде, получить игровой код можно за каждые 2 рубля стоимости "товаров удачи" с учетом вашей скидки по дисконтной программе "Е-плюс". С полным списком актуальных "товаров удачи" и подробной информацией о розыгрышах призов 142-го тура можно ознакомиться на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!".

Каждая покупка может стать удачной. И пусть ваша встреча с удачей состоится уже совсем скоро!

ООО "ЕВРОТОРГ". УНП 101168731

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 141". Срок проведения: 23.03.2020 г. - 11.06.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3759 от 09.03.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

Рекламная игра "Удача в придачу! Тур 142". Срок проведения: 20.04.2020 г. - 09.07.2020 г. ООО "ГРУППА КОМПАНИЙ ТДИ", УНП 192151411. Свидетельство о государственной регистрации №3766 от 30.03.2020 г., выданное Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь. Подробности на сайте evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76.

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