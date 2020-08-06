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06 августа 2020, 11:18

Я сделал выбор взвешенно и осознанно, опираясь на жизненный опыт - Субботин о голосовании

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6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель премьер-министра Александр Субботин, который проголосовал сегодня досрочно на участке №69 в Минске, сделал свой выбор взвешенно и осознанно, опираясь на жизненный опыт. Об этом он рассказал журналистам, передает корреспондент БЕЛТА.

Вице-премьер подчеркнул, что свой выбор он делал "ни в коем случае не эмоциями, а исходя из жизненного опыта, с пониманием того, что происходило и что может произойти в ближайшем и среднесрочном будущем при том или ином выборе". "Я все четко взвесил, поэтому мой выбор осознанный", - заявил он.

Заместитель главы правительства рассказал, что решил проголосовать досрочно, поскольку у него сейчас много текущей работы. "Приходится определять, что важнее. Я решил самые важные дела сделать досрочно, если такая возможность есть, а потом заниматься основной работой. Сейчас идет уборочная кампания, каждый день она требует внимательного контроля. Так что будем и далее собирать хлеб", - расказал Александр Субботин.

Говоря о Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию, вице-премьер поделился мнением: "Все нашло отклик в душе, потому что это было настолько эмоционально, четко и по-человечески сказано, что просто не могло не достичь сердца. Это касается всего - экономического, идеологического блоков выступления и социальной направленности политики государства".-0-

Фото Сергея Шелега

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