Якубицкая: белорусам нужно прийти на референдум и проявить гражданскую позицию

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусам нужно прийти на референдум и проявить гражданскую позицию, заявила журналистам член Совета Республики, председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая на заседании седьмой внеочередной сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

По ее словам, при обсуждении проекта Конституции в Минской области проведено более 3 тыс. встреч только в коллективах, более 360 диалоговых площадок разного формата и уровня. "Работали общественные приемные. Люди могли приходить, высказывать свое мнение, пожелания. Эта работа продолжается, и мы видим, что люди неравнодушны, потому что понимают, насколько важно быть едиными и сплоченными. Понимают, что нужно прийти на референдум и проголосовать, проявить гражданскую позицию. Они понимают, что за нами стабильность, суверенитет и независимость нашей Беларуси", - сказала Наталья Якубицкая.

Сенатор подчеркнула: у депутатов сегодня много возможностей общаться с людьми. "Все рычаги, все формы общения были использованы. С некоторыми людьми общались тет-а-тет по два часа", - добавила она.-0-