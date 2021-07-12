Япония изменила карантинные меры для прибывающих белорусов

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония изменила карантинные меры для прибывающих в страну белорусов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства спорта и туризма Беларуси.

"МИД Японии проинформировал, что в связи с обнаружением в Беларуси штамма "Дельта" коронавирусной инфекции COVID-19 с 0.00 по токийскому времени 9 июля 2021 года на граждан, прибывающих в Японию из Беларуси, распространяется обязательный трехдневный карантин в гостинице, определяемой карантинной станцией порта прибытия. На первый и третий дни пребывания проводится обязательное ПЦР-тестирование, и при двух отрицательных результатах граждане могут покинуть гостиницу и продолжить проходить стандартную 14-дневную самоизоляцию в собственном жилье", - говорится в сообщении.

В министерстве также добавили, что сохраняется необходимость предъявлять при пограничном контроле сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, выполненном не ранее, чем за 72 часа до вылета в Японию.

Как отметили в Минспорта, команда белорусских пловцов первой прибыла в Японию 11 июля. До начала Игр атлеты будут находиться в тренировочном лагере в Амагасаки.-0-