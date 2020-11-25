Япония предоставила Беларуси около $108 тыс. на закупку медоборудования

25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония предоставила Беларуси около $108 тыс. на закупку медицинского оборудования для двух учреждений здравоохранения - Солигорской центральной районной больницы и Могилевского областного лечебно-диагностического центра. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Японии в Беларуси.

Дипломатическая миссия с 2004 года реализует программу правительства Японии "Корни травы - грантовая помощь для проектов по обеспечению безопасности человека". По этой программе выделяются гранты, нацеленные на помощь людям, пострадавшим вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий. За время ее работы в Беларуси уже реализованы 54 проекта на сумму более $4,1 млн.

Накануне в Минске состоялась торжественная церемония подписания контрактов на выделение гранта для закупки инкубатора для Солигорской центральной районной больницы ($72,6 тыс.) и аппарата УЗИ для Могилевского областного лечебно-диагностического центра ($35,3 тыс.).

Как отметил на церемонии посол Японии в Беларуси Хироки Токунага, в этом году ожидается подписание контрактов на предоставление грантов не только в медицинской сфере, но и в сфере социального обслуживания.

"Однако, безусловно, первоначальным и основным приоритетом программы остается поставка медицинского оборудования и повышение уровня медицинского обслуживания. Особенно принимая во внимания все те вызовы, которые были брошены системе здравоохранения в этому году, мы как никогда считаем, что нет предела усовершенствованию медицинской среды, в частности увеличению количества и качества специализированного оборудования", - подчеркнул посол.-0-