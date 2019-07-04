Японские школьники на белорусском языке поздравили посла Беларуси с Днем Независимости

4 июля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Посол Беларуси в Японии Руслан Есин провел открытый урок в школе №7 города Татикава. Японские школьники узнали интересные факты об истории и туристическом потенциале Беларуси, а затем на белорусском языке поздравили руководителя дипломатической миссии с Днем Независимости Беларуси. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве в Японии.

Беларусь активно развивает сотрудничество с городом Татикава в спортивной и образовательной сферах. "С июля этого года в общеобразовательных школах этого города проходят мероприятия, целью которых является знакомство японских школьников с Беларусью, ее культурой, традициями и кухней. Участие в этой акции принимают более 12 тыс. школьников из 19 школ города", - рассказали в посольстве.

К открытому уроку с послом японские дети тщательно подготовились. В учебном заведении был размещен информационный стенд о Беларуси, значительная часть которого посвящена звездам белорусской художественной гимнастики. В японском городе есть тренировочные базы для этого вида спорта, куда часто приезжают белорусские спортсмены. В качестве поощрения и для более близкого знакомства с традициями Беларуси для школьников организовали дегустацию блюд национальной кухни. В предложенное для них меню входили мачанка, солянка и свекольный салат.

Как подчеркнули в посольстве, контакты в гуманитарной сфере два государства проводят на регулярной основе. Так, 3 июля состоялась встреча Руслана Есина с государственным министром образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, депутатом парламента Томоко Укисимой. На ней присутствовали также представители Министерства образования и учащиеся школ из разных регионов Беларуси, находящиеся в Японии по программе молодежного обмена. С 2012 года Беларусь ежегодно организует в "Зубренке" отдых и оздоровление для детей из регионов Японии, пострадавших в результате стихийных бедствий в 2011 году.

"Томоко Укисима отметила наблюдающуюся положительную динамику белорусско-японских контактов, приветствовала развивающийся диалог на высшем уровне и выразила готовность содействовать дальнейшему развитию взаимодействия в гуманитарной сфере", - отметили в посольстве. В свою очередь белорусская сторона пригласила японскую делегацию посетить торжественные мероприятия по случаю 50-летия "Зубренка" в августе этого года.-0-

Фото посольства Беларуси в Японии