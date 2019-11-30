Яркая "черная пятница" – в Dana Mall все выходные!

На улице дождь и слякоть? Ноябрьский день хмур и неприветлив? Осенний сумрак придавил к земле все настроение? Все решаемо! Рецепт, как поднять настроение, прост – немедленно отправляйтесь в крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Dana Mall! Не пожалеете!

Вчера, 29 ноября, здесь стартовала "черная пятница". Время самых больших возможностей для всех, кто любит выгодные покупки.

Напомним, что по американской традиции "черной" называют пятницу после Дня благодарения. Наутро после семейных обедов американцы отправляются на большой шопинг – именно в этот день магазины предоставляют максимальные в году скидки. Вскоре традиции "черной пятницы" распространились по всему миру. И пусть в корзине порой оказываются и не самые нужные вещи – зато цены сладкие!

Пусть в корзине порой оказываются и не самые нужные вещи – зато цены сладкие!

Забегая наперед, отметим, что белорусский покупатель оказался гораздо более прагматичным – наши люди покупки в "черную пятницу" планируют заранее и лишь бы что не берут!

В нашей стране "черная пятница" стала массовой акцией, когда в Беларусь благодаря таким торговым центрам как Dana Mall, пришли ведущие мировые бренды. И "черная пятница" зазвучала совсем по-новому, а нынче искушенный покупатель уже с нетерпением ждал этого события!

Благодаря таким торговым центрам как Dana Mall, в Беларусь пришли ведущие мировые бренды

Если на платной парковке не найти место – это верный знак, что в торговом центре происходит что-то особенное. А ведь так вчера и было с самого утра – огни невероятно красивой новогодней елки, песни пингвинов, сделать селфи с которыми считает за обязанность чуть ли не каждый покупатель – и объявления о скидках. И 20, и 30, и 50, и 70%... Рекорд – 90% на некоторые ювелирные изделия!

В ТРЦ Dana Mall открыта невероятно красивая новогодняя елка

Магазины предоставляют максимальные скидки

Согласитесь, даже пятая часть цены, сброшенная продавцом, – это уже соблазн. А половина стоимость – считай, подарок! Не удивительно, что покупателей в ТРЦ Dana Mallбыло много с самого утра.

Покупателей в ТРЦ Dana Mall было много с самого утра

В "черную пятницу" в Dana Mall по специальным и очень привлекательным ценам предложены не только одежда и обувь известных мировых брендов и лучших отечественных производителей. Со скидкой можно купить бытовую технику и электронику у крупной специализированной сети, хозяйственные товары у известного иностранного ретейлера, товары для домашних питомцев. Специальные акции действуют даже на фудкорте – присмотритесь к позициям меню. Праздник больших покупок, считают в Dana Mall, должен быть приятным во всех отношениях!

Специальные акции действуют даже на фудкорте

И это вполне удалось.

Ксения вышла из магазина сразу с несколькими пакетами в руках и вполне довольной улыбкой – покупка успешная! Не зря приехала в Минск из Пинска.

Ксения приехала в Минск из Пинска

– У бренда, который я люблю, всегда есть очень хорошие позиции по очень хорошим ценам. И модели приятные – представлены новые тенденции моды. Купила целый пакет себе, а еще маме и подруге. На определенные модели скидка – 50%, и это актуальные вещи, которые можно купить современной девушке, – отметила Ксения.

И у Лили в руках – объемный пакет. Явно не одна только блузка!

Лилия

– Я заранее готовилась, знала, что хочу приобрести – а сегодня пришла и купила. Минус 50 процентов – отличная акция. И себе, и ребенку взяла наряды. Шла целенаправленно именно в этот магазин, но сейчас пройдусь и по другим – интересно, что предложат. Я считаю, что акция "черная пятница", которая набирает оборот в Беларуси – это хорошо и приятно для покупателей, – считает Лиля.

И Антонина не осталась без покупок!

Антонина

– Некоторых моделей вчера даже не было представлено, появились, например, летние вещи. И все – со скидками! Так что очень здорово, что она есть, эта "черная пятница"! В Минске теперь появилось много марок, которые были раньше недоступны, и мы ездили за ними в Европу. А сейчас можно пройтись – и найти все свои любимые бренды здесь! – довольна девушка.

А самое приятное в "черной пятнице" – это то, что в Dana Mall она "черный уикенд"! Практически все магазины будут держать скидки до понедельника. А значит, добро пожаловать за хорошим настроением и отличными покупками! Адрес, где вас ждут: ТРЦ Dana Mall, ул. Мстиславца, 11, ст.м. "Восток".

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