ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 21 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:30 Александра Саснович проиграла в первом раунде Australian Open Спорт
09:09 Белорусские футболисты сыграют с финнами в розыгрыше Кубка развития Спорт
09:02 Украинский самолет в Иране был сбит двумя ракетами В мире
09:00 Яркие идеи поколения Z: в Витебске прошел масштабный креатон для старшеклассников Общество
08:54 Технология спирального плетения из Витебской области признана историко-культурной ценностью Культура
08:45 Белгидромет предупреждает об усилении порывов ветра Общество
08:40 Философия света Марии Исаёнок: в галерее "АртХаос" открывается персональная выставка художницы Общество
08:27 За титул первой красавицы Минской области будут сражаться 93 девушки Регионы
08:17 Белорус Никита Вайлупов входит в число лучших бомбардиров гандбольного чемпионата Европы Спорт
08:10 При пожаре в жилом доме в Томской области погибли 11 человек В мире
08:03 Брифинг о поэтапном переходе на экоупаковку пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:58 Четвертый зараженный новым типом коронавируса человек умер в Китае В мире
07:40 Минское "Динамо" сыграет против "Спартака" в матче домашней серии чемпионата КХЛ Спорт
07:29 Двум зубрятам из Минского зоопарка планируют найти новый дом Регионы
07:16 Около 370 юных легкоатлетов объединит республиканская спартакиада в Гомеле Регионы
07:00 Картина дня: новые главы Минобороны и Совбеза, плата за сбор отходов пластика и Неделя науки в Беларуси Общество
00:59 В столице Судана семь человек погибли в результате взрыва В мире
00:29 В Нигерии грузовик упал под мост - погибли 17 человек В мире
20.01.20
20.01.20 23:59 В Эфиопии десять человек погибли во время празднования Богоявления В мире
20.01.20 23:15 Виктор Лукашенко встретился с белорусскими спортсменами на Играх в Лозанне Спорт
20.01.20 22:57 В Словакии выявлен второй очаг птичьего гриппа В мире
20.01.20 22:17 Беларусь и Пакистан проведут заседание комиссии по сотрудничеству в области науки Экономика
20.01.20 22:15 Новый тип пневмонии в Китае передается от человека к человеку В мире
20.01.20 22:12 В Минске автомобиль наехал на осветительную мачту Происшествия
20.01.20 21:59 Лукашенко поручил устранить недоразумения при подсчете пенсионного стажа многодетных матерей Общество
20.01.20 21:58 Белорусские гандболисты проиграли испанцам на чемпионате Европы Спорт
20.01.20 21:56 ФПБ и Генпрокуратура будут отслеживать соблюдение нового Трудового кодекса Общество
20.01.20 21:52 Хоккеисты минской "Юности" победили солигорский "Шахтер" в матче чемпионата Беларуси Спорт
20.01.20 21:51 ФПБ планирует решить вопрос с зарплатами на обанкротившихся предприятиях к 1 мая Общество
20.01.20 21:50 На "Нафтан" будет поставлено 80 тыс. т норвежской нефти - "Белнефтехим" Экономика
Все новости
Все новости
Общество
21 января 2020, 09:00

Яркие идеи поколения Z: в Витебске прошел масштабный креатон для старшеклассников

18 января около 130 учеников из Витебска, Новополоцка, Орши, Минска, Молодечно собрались в Витебском центре современного искусства, чтобы обсудить актуальные вопросы в сфере культуры и предложить свои варианты их решения.

Школьникам демонстрировали ролики с выступлением известных спикеров, посвященные масштабным проектам в музейном деле, дизайне и архитектуре. После этого участники разделились на команды и под руководством менторов – студентов кафедры белорусского языкознания Витебского государственного университета – дискутировали о том, как можно было бы решить подобные вопросы в Беларуси, а потом презентовали свои идеи перед аудиторией.

Первый рассмотренный участниками вопрос: как сделать так, чтобы современная молодежь чаще посещала музеи? Старшеклассники предложили интегрировать их в интернет и социальные сети (Instagram, YouTube, Like, Tik-Tok), создать удобные мобильные приложения, сделать музеи интерактивными и ориентированными на молодежь.

Второй вопрос, который обсудили участники креатона – какие идеи помогут сформировать образ креативного города? Среди озвученных предложений – создание тематических граффити, уличных библиотек, разработка захватывающих виртуальных экскурсий для туристов.

Креатон прошел в творческой атмосфере. Старшеклассники под руководством менторов активно обсуждали предложенные темы, делились своим видением проблем и предлагали их нестандартные решения. Каждая из команд стремилась предложить что-то креативное и оригинальное.

Все озвученные идеи рассматривали местные эксперты по выбранным темам, представители компании А1 и академического сообщества. Эксперты обращали внимание на креативность и новизну идей, оригинальность и нестандартность решения, реалистичность и возможность реализации идей, а также успешность презентации задумки. Команды, которые предложили самые интересные идеи, получили подарки, а все выступающие – полезные советы от экспертов.

Креатон в Витебске прошел в рамках социально-образовательного проекта "Першыя", который реализуется компанией А1 при поддержке организаторов конференций TEDxMinsk. Подобрные креатоны пройдут 1 февраля в Могилеве ("Першыя ідэі: інклюзія"), 15 февраля в Гродно ("Першыя ідэі: тэхналогіі") и 29 февраля в Гомеле ("Першыя ідэі: экалогія"). К каждому из креатонов также будут выходить новые эпизоды подкаста, речь в которых пойдет о деятельности в сфере технологий, экологии и инклюзии.

"Першыя" – это республиканский конкурс идей, с помощью которых можно изменить окружающий мир, общество или жизнь людей к лучшему. Прием заявок еще продолжается, и предложить свою идею до 8 марта могут ученики 9–11-х классов из всех регионов Беларуси. Участник конкурса на протяжении учебного года разрабатывает свою идею, а для участия в финале будут отобраны десять старшеклассников. Каждый из них получит приз – iPhone Xs, а также под руководством персонального ментора представит свою идею на масштабной молодежной конференции TEDxYouth@Minsk.

Больше подробной информации – на сайте проекта "Першыя" www.generation.A1.by.

Информационный партнер проекта – Белорусское телеграфное агентство.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебск молодежь
Новости рубрики Общество
Фото из архива Белгидромет предупреждает об усилении порывов ветра
Философия света Марии Исаёнок: в галерее "АртХаос" открывается персональная выставка художницы
Фото из архива Брифинг о поэтапном переходе на экоупаковку пройдет сегодня в БЕЛТА
Картина дня: новые главы Минобороны и Совбеза, плата за сбор отходов пластика и Неделя науки в Беларуси
Фото из архива Лукашенко поручил устранить недоразумения при подсчете пенсионного стажа многодетных матерей
Фото из архива ФПБ и Генпрокуратура будут отслеживать соблюдение нового Трудового кодекса
Главное
Лукашенко назначил госсекретаря Совета безопасности, министра обороны и начальника Генштаба ВС
Лукашенко поблагодарил ФПБ за активное участие в парламентской избирательной кампании
Хренин о приоритетах в новой должности министра обороны: основное - это люди
Философия света Марии Исаёнок: в галерее "АртХаос" открывается персональная выставка художницы
Топ-новости
Картина дня: новые главы Минобороны и Совбеза, плата за сбор отходов пластика и Неделя науки в Беларуси
Брифинг о поэтапном переходе на экоупаковку пройдет сегодня в БЕЛТА
Белгидромет предупреждает об усилении порывов ветра
Яркие идеи поколения Z: в Витебске прошел масштабный креатон для старшеклассников
На "Нафтан" будет поставлено 80 тыс. т норвежской нефти - "Белнефтехим"
Зась: странам ОДКБ необходимо отстаивать правду о Победе и противодействовать фальсификациям
Виктор Лукашенко встретился с белорусскими спортсменами на Играх в Лозанне
Около 370 юных легкоатлетов объединит республиканская спартакиада в Гомеле
Беларусь и Россия достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть
Равков в новой должности намерен совершенствовать национальную систему безопасности
В Беларуси хотят создать спецфонд для выплаты зарплаты работникам предприятий-банкротов
Уровень возврата упаковки не меньше 80% - чего ждут от депозитно-залоговой системы в Беларуси
Единую систему идентификации участников внешнеэкономической деятельности создадут в ЕАЭС
В Беларуси разработают 362 стандарта для реализации Целей устойчивого развития
Юрг Шталь: созданная в Беларуси инфраструктура позволит проводить соревнования самого высокого уровня
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.