Яркий апрель в "Северной Америке"! В столичном комплексе - цены минус 10% и множество других бонусов!

Акция "Минус 10%", которая действовала в квартале "Северная Америка" многофункционального комплекса "Минск Мир", вызвала огромный интерес покупателей. Все квартиры во всех домах подешевели на 10%! По просьбам клиентов, которые не успели вовремя воспользоваться шикарным предложением, акция "Минус 10%" продлена до 30 апреля. И стала еще выгоднее!

Выбор квартир - огромный! Их площадь - от 28 до 76 кв. метров. Каждый покупатель подберет свой вариант!

В акции участвуют все дома квартала "Северная Америка". Выбирайте свой - "Сан-Франциско", "Квебек", "Новый Орлеан", "Нью-Йорк", "Лос-Анджелес" или "Ванкувер"!

Дом "Сан-Франциско"

Дом "Квебек"

Дом "Новый Орлеан"

Дом "Нью-Йорк"

Дом "Лос-Анджелес"

Дом "Ванкувер"

На каждую квартиру - минус 10% от цены на сайте! И не важно, как вы собрались приобретать жилье - за собственные деньги, партнерский кредит от Беларусбанка или же в уникальную длительную рассрочку до 10 лет от застройщика. Это ваше решение!

Покупаете сейчас - платите потом! Длительная рассрочка до 10 лет без первоначального взноса в домах "Ванкувер" и "Квебек"!

Платежные каникулы! Целых 6 месяцев без платежей - при покупке квартиры в рассрочку!

Выгодный онлайн! При бронировании и покупке квартиры на сайте застройщика - экономия до 10 тысяч рублей от стоимости квартиры!

Фейерверк акций и бонусов - это стремление застройщика помочь покупателям. Как отметил председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич, из-за непростой экономической ситуации в мире, сегодня многим семьям сложно получить банковский кредит или собрать средства на первый взнос. "Мы чувствуем свою ответственность, чтобы сделать покупку жилья возможной для многих людей. Поэтому только в этом году мы инвестируем в комплекс "Минск Мир" не менее 100 млн долларов. В любой кризис лучшая инвестиция - это вложение в будущее, в недвижимость. И мы именно сейчас предоставляем белорусским покупателям уникальный шанс построиться и стать владельцами собственного жилья без первоначального взноса и с ежемесячными платежами, сравнимыми с арендной платой", - подчеркнул Вибор Мулич.

Вибор Мулич, председатель совета директоров "Дана Холдингз"

Акция "Минус 10%" в квартале "Северная Америка" - это возможность использовать преимущества целого набора акций и бонусов для поиска самого выгодного решения!

Давайте рассмотрим, как это работает на практике.

Шаг первый: вы выбрали квартал "Северная Америка". До 30 апреля цена квартиры автоматически уменьшилась на 10% от указанной на сайте!

Шаг второй: забронировать и купить квартиру вы решили онлайн, прямо на сайте. Нажали кнопку "бронировать" - и будьте уверены, что цена уменьшится еще! Экономия составит от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади квартиры!

Шаг третий: выбрали дом "Ванкувер" или "Квебек", чтобы приобрести в рассрочку до 10 лет. Берите паспорт и оформляйте покупку прямо сейчас - первый взнос по акции "Покупайте сейчас - платите потом!" не нужен. Не нужны справки и поручители, нет процентов и скрытых доплат. Стоимость квартиры разбивается на 120 ежемесячных платежей, которые вы внесете на протяжении 10 лет. Вы будете жить в своей отремонтированной новенькой квартире - и постепенно за нее платить. Лучшая альтернатива арендному жилью в столице, когда ежемесячные платежи от 1170 рублей сопоставимы с ценами на съемные квартиры!

Шаг четвертый: Вы готовы оплатить от 30% стоимости квартиры в любом из домов квартала, а остальную сумму взять в длительную рассрочку до 10 лет. Хорошее решение! Застройщик предоставляет "Платежные каникулы" - шесть месяцев без ежемесячных платежей. Скопите за это время на ремонт или оплатите арендное жилье. Ведь вам скоро въезжать в собственную квартиру! А если ваш первый взнос составит от 50%, то вы сможете купить квартиру еще дешевле!

Успели сосчитать все выгоду предложения? Она уникальна!

У каждого дома, участвующего в акции - свои особенности и свои преимущества. Но есть и многое, что их объединяет, ведь застройщик применяет в своих домах только самые современные проектные решения! Это современные каркасно-блочные здания: с квартирами свободной планировки, просторными дизайнерскими лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой, скоростными бесшумными лифтами OTIS. Высота потолков - не менее 2,7 метра, лоджии застекленные, окна - панорамные или французские, от пола до потолка. Дворы - благоустроенные и без транзитного движения машин.

Все дома - современные каркасно-блочные с квартирами свободной планировки

Во всех домах просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой

Но настроение какого бы города вы ни выбрали, вы станете жителем квартала, в котором солнце отражается в стеклянных фасадах, а стремительные силуэты зданий возносятся ввысь - к энергии и успеху завтрашнего дня! Рядом - две будущие станции метро и многочисленные остановки общественного транспорта.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами, а в соседних кварталах - детские сады. Во дворах - площадки для спорта, игр и отдыха, а в шаговой доступности - новый городской парк!

В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами

Во дворах квартала площадки для спорта, игр и отдыха

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

Инфраструктура всех кварталов связана, и буквально по соседству жители "Северной Америки" будут иметь и мини-рынок, и поликлиники, и большой торгово-развлекательный центр с паркингом.

Все это - преимущества комплекса "Минск Мир", который признан самым масштабным проектом Европы. "Город в городе", где все под рукой - школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинг и места для парковки автомобилей, большой парк, детские и спортивные площадки, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

Комплекс "Минск Мир"

А строительство делового сердца комплекса - Международного финансового центра Minsk World - уже началось.

Международный финансовый центр Minsk World

"Минск Мир" растет стремительно - каждый дом в среднем за неделю прибавляет по этажу! И на рынке появляются все новые заманчивые предложения. Например, только что стартовали продажи квартир в новом доме "Киото" в квартале "Азия" с ценой "квадрата" всего от 2 490 рублей! На выбор жителей квартиры от 29 до 72 кв. м. Один из трех лифтов будет панорамным!

Дом "Киото"

Лобби дома "Киото"

Все дома, участвующие в акции "Минус 10%", уже строятся, и многие вышли на финишную черту. Ближайшие новоселья - всего через несколько месяцев, так что долго ждать получения ключей покупателям не придется. Застройщик наращивает темпы и объемы, привлекает новые подрядные организации для ускорения ввода объектов!

Суммируйте выгоду, подсчитывайте бонусы - и принимайте решение о покупке долгожданной квартиры по акции "Минус 10%" в квартале "Северная Америка"! Но только до 30 апреля!

Заходите на сайт застройщика bir.by, выбирайте и оформляйте квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе "Минск Мир"! Не упускайте свою экономию!

В 15 городах страны - в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске - региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Минус 10% - и множество плюсов: все в пользу покупателя!

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