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16 апреля 2020, 09:00

Яркий апрель в "Северной Америке"! В столичном комплексе - цены минус 10% и множество других бонусов!

Акция "Минус 10%", которая действовала в квартале "Северная Америка" многофункционального комплекса "Минск Мир", вызвала огромный интерес покупателей. Все квартиры во всех домах подешевели на 10%! По просьбам клиентов, которые не успели вовремя воспользоваться шикарным предложением, акция "Минус 10%" продлена до 30 апреля. И стала еще выгоднее!

Выбор квартир - огромный! Их площадь - от 28 до 76 кв. метров. Каждый покупатель подберет свой вариант!

В акции участвуют все дома квартала "Северная Америка". Выбирайте свой - "Сан-Франциско", "Квебек", "Новый Орлеан", "Нью-Йорк", "Лос-Анджелес" или "Ванкувер"!

Дом "Сан-Франциско"
Дом "Сан-Франциско"

Дом "Квебек"
Дом "Квебек"

Дом "Новый Орлеан"
Дом "Новый Орлеан"

Дом "Нью-Йорк"
Дом "Нью-Йорк"

Дом "Лос-Анджелес"
Дом "Лос-Анджелес"

Дом "Ванкувер"
Дом "Ванкувер"

На каждую квартиру - минус 10% от цены на сайте! И не важно, как вы собрались приобретать жилье - за собственные деньги, партнерский кредит от Беларусбанка или же в уникальную длительную рассрочку до 10 лет от застройщика. Это ваше решение!

Покупаете сейчас - платите потом! Длительная рассрочка до 10 лет без первоначального взноса в домах "Ванкувер" и "Квебек"!

Платежные каникулы! Целых 6 месяцев без платежей - при покупке квартиры в рассрочку!

Выгодный онлайн! При бронировании и покупке квартиры на сайте застройщика - экономия до 10 тысяч рублей от стоимости квартиры!

Фейерверк акций и бонусов - это стремление застройщика помочь покупателям. Как отметил председатель совета директоров застройщика Вибор Мулич, из-за непростой экономической ситуации в мире, сегодня многим семьям сложно получить банковский кредит или собрать средства на первый взнос. "Мы чувствуем свою ответственность, чтобы сделать покупку жилья возможной для многих людей. Поэтому только в этом году мы инвестируем в комплекс "Минск Мир" не менее 100 млн долларов. В любой кризис лучшая инвестиция - это вложение в будущее, в недвижимость. И мы именно сейчас предоставляем белорусским покупателям уникальный шанс построиться и стать владельцами собственного жилья без первоначального взноса и с ежемесячными платежами, сравнимыми с арендной платой", - подчеркнул Вибор Мулич.

Вибор Мулич, председатель совета директоров "Дана Холдингз"
Вибор Мулич, председатель совета директоров "Дана Холдингз"

Акция "Минус 10%" в квартале "Северная Америка" - это возможность использовать преимущества целого набора акций и бонусов для поиска самого выгодного решения!

Давайте рассмотрим, как это работает на практике.

Шаг первый: вы выбрали квартал "Северная Америка". До 30 апреля цена квартиры автоматически уменьшилась на 10% от указанной на сайте!

Шаг второй: забронировать и купить квартиру вы решили онлайн, прямо на сайте. Нажали кнопку "бронировать" - и будьте уверены, что цена уменьшится еще! Экономия составит от 4 до 10 тысяч рублей в зависимости от площади квартиры!

Шаг третий: выбрали дом "Ванкувер" или "Квебек", чтобы приобрести в рассрочку до 10 лет. Берите паспорт и оформляйте покупку прямо сейчас - первый взнос по акции "Покупайте сейчас - платите потом!" не нужен. Не нужны справки и поручители, нет процентов и скрытых доплат. Стоимость квартиры разбивается на 120 ежемесячных платежей, которые вы внесете на протяжении 10 лет. Вы будете жить в своей отремонтированной новенькой квартире - и постепенно за нее платить. Лучшая альтернатива арендному жилью в столице, когда ежемесячные платежи от 1170 рублей сопоставимы с ценами на съемные квартиры!

Шаг четвертый: Вы готовы оплатить от 30% стоимости квартиры в любом из домов квартала, а остальную сумму взять в длительную рассрочку до 10 лет. Хорошее решение! Застройщик предоставляет "Платежные каникулы" - шесть месяцев без ежемесячных платежей. Скопите за это время на ремонт или оплатите арендное жилье. Ведь вам скоро въезжать в собственную квартиру! А если ваш первый взнос составит от 50%, то вы сможете купить квартиру еще дешевле!

Успели сосчитать все выгоду предложения? Она уникальна!

У каждого дома, участвующего в акции - свои особенности и свои преимущества. Но есть и многое, что их объединяет, ведь застройщик применяет в своих домах только самые современные проектные решения! Это современные каркасно-блочные здания: с квартирами свободной планировки, просторными дизайнерскими лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой, скоростными бесшумными лифтами OTIS. Высота потолков - не менее 2,7 метра, лоджии застекленные, окна - панорамные или французские, от пола до потолка. Дворы - благоустроенные и без транзитного движения машин.

Все дома - современные каркасно-блочные с квартирами свободной планировки
Все дома - современные каркасно-блочные с квартирами свободной планировки

Во всех домах просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой
Во всех домах просторные дизайнерские лобби с местом для консьержа и санитарной комнатой

Но настроение какого бы города вы ни выбрали, вы станете жителем квартала, в котором солнце отражается в стеклянных фасадах, а стремительные силуэты зданий возносятся ввысь - к энергии и успеху завтрашнего дня! Рядом - две будущие станции метро и многочисленные остановки общественного транспорта.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города
Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами, а в соседних кварталах - детские сады. Во дворах - площадки для спорта, игр и отдыха, а в шаговой доступности - новый городской парк!

В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами
В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами

Во дворах квартала площадки для спорта, игр и отдыха
Во дворах квартала площадки для спорта, игр и отдыха

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха
В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха

Инфраструктура всех кварталов связана, и буквально по соседству жители "Северной Америки" будут иметь и мини-рынок, и поликлиники, и большой торгово-развлекательный центр с паркингом.

Все это - преимущества комплекса "Минск Мир", который признан самым масштабным проектом Европы. "Город в городе", где все под рукой - школа или детский сад в каждом квартале, взрослая и детская поликлиники, медицинские центры, удобное транспортное сообщение, новые станции метро, паркинг и места для парковки автомобилей, большой парк, детские и спортивные площадки, огромный торгово-развлекательный центр, магазины, кафе, спортивные объекты.

Комплекс "Минск Мир"
Комплекс "Минск Мир"

А строительство делового сердца комплекса - Международного финансового центра Minsk World - уже началось.

Международный финансовый центр Minsk World
Международный финансовый центр Minsk World

"Минск Мир" растет стремительно - каждый дом в среднем за неделю прибавляет по этажу! И на рынке появляются все новые заманчивые предложения. Например, только что стартовали продажи квартир в новом доме "Киото" в квартале "Азия" с ценой "квадрата" всего от 2 490 рублей! На выбор жителей квартиры от 29 до 72 кв. м. Один из трех лифтов будет панорамным!

Дом "Киото"
Дом "Киото"

Лобби дома "Киото"
Лобби дома "Киото"

Все дома, участвующие в акции "Минус 10%", уже строятся, и многие вышли на финишную черту. Ближайшие новоселья - всего через несколько месяцев, так что долго ждать получения ключей покупателям не придется. Застройщик наращивает темпы и объемы, привлекает новые подрядные организации для ускорения ввода объектов!

Суммируйте выгоду, подсчитывайте бонусы - и принимайте решение о покупке долгожданной квартиры по акции "Минус 10%" в квартале "Северная Америка"! Но только до 30 апреля!

Заходите на сайт застройщика bir.by, выбирайте и оформляйте квартиры в рассрочку без первоначального взноса в комплексе "Минск Мир"! Не упускайте свою экономию!

В 15 городах страны - в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске - региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями по объектам застройщика.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Минус 10% - и множество плюсов: все в пользу покупателя!

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