Ярошенко: нынешний год стал знаковым для развития в Беларуси китайской традиционной медицины

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нынешний год знаковый для сотрудничества Беларуси и КНР в области китайской традиционной медицины, заявил глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" Александр Ярошенко на презентации в парке издания "Основные аспекты допуска к обращению медицинских изделий и лекарственных средств", передает корреспондент БЕЛТА."Индустриальный парк становится платформой и для развития традиционной китайской медицины в Беларуси. Этот год стал знаковым для укрепления сотрудничества и в этой сфере. Мы приняли в парк первого резидента - компанию "Новоэра Биотех". В настоящее время завершается работа над проектом поликлиники, то есть ее проектирование, где будет размещен центр традиционной китайской медицины", - сказал Александр Ярошенко.Глава администрации индустриального парка заверил, что белорусская сторона готова оказать первому пилотному проекту по развитию в стране традиционной китайской медицины всемерную поддержку. В этой связи презентованное сегодня издание "Основные аспекты допуска к обращению медицинских изделий и лекарственных средств" особенно актуально и своевременно, отметил он, добавив, что оно необходимо как для действующих, так и будущих резидентов парка, чья деятельность будет связана с медицинским направлением.В "Великом камне" создаются производства в самых передовых сферах, но особенно в этом году активным образом государство поддерживает медицинское направление, заметил Александр Ярошенко. Он напомнил, что 17 сентября вступит в силу указ №215. "Биофармацевтика, производство медицинской продукции, медицинское обслуживание и лабораторная диагностика войдут в число приоритетных направлений совместного проекта "Великий камень", - сказал глава администрации индустриального парка. - Предусмотрен ряд упрощений в сфере медицинской деятельности. Все это создает широкие возможности для дальнейшего формирования соответствующего кластера в "Великом камне" и прихода новых участников медицинской деятельности".По словам заместителя министра здравоохранения Бориса Андросюка, Китай для Беларуси - стратегический партнер. Это подтверждает, в частности, то, что Беларусь первой оказала гуманитарную помощь КНР, когда там произошла вспышка коронавирусной инфекции, затем ответные шаги последователи со стороны Китая. Очередной толчок белорусско-китайскому развитию придаст подписанный сегодня меморандум о сотрудничестве между ООО "Новоэра Биотех" (КНР) и УП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении", уверен замминистра.-0-