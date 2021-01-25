Ящук: в Институт управленческих кадров поступают лучшие абитуриенты со всей страны

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Институт управленческих кадров поступают лучшие абитуриенты со всей страны, заявила сегодня журналистам директор института Анна Ящук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Институт управленческих кадров осуществляет подготовку на двух ступенях высшего образования. Первая ступень - очная форма подготовки бывших школьников, вторая ступень - магистратура. Кроме того, мы осуществляем подготовку на базе высшего образования в заочной форме, и данная форма очень востребована. Каждый год мы имеем конкурс более двух человек на место. С прошлого года мы ввели обязательное тестирование при поступлении на второе высшее образование", - рассказала Анна Ящук.

По ее словам, Академия управления готовит по специальностям, которых нет ни в одном вузе. "Учебные планы, по которым мы готовим студентов, отличаются от планов классических вузов тем, что у нас большое количество часов выделяется на изучение иностранного языка, дисциплин, которые связаны с цифровизацией, цифровой экономикой. Принцип, которым мы руководствуемся, - это практико-ориентированная подготовка. То есть студент, обучаясь всего четыре года по первой ступени, минимум проходит три раза практику", - отметила директор института.

Анна Ящук подчеркнула: все студенты на 100% обеспечены общежитием, поскольку 80% ребят приезжают из регионов. "Более 50% абитуриентов имеют золотую медаль", - уточнила она.

Программы магистратуры также не дублируются с первой ступенью высшего образования. "Вообще миссия Академии управления и ее лозунг - "Образование через всю жизнь". И та идеальная схема, которую мы себе представляем, - когда молодой человек поступает в Академию управления, успешно оканчивает первую ступень, при желании - вторую ступень (магистратуру), а далее, поработав уже непосредственно на производстве, в организации, учреждении, имеет возможность пройти переподготовку либо повышение квалификации в Институте государственной службы, - добавила директор. - Мы сформировали за 30 лет просто уникальный профессорско-преподавательский состав. И если мы себя позиционируем как ведущий вуз страны, то наша задача в том, что у нас не только учиться, но и преподавать должны лучшие из лучших. Если посмотреть общую статистику, то у нас, наверное, 50% сотрудников работают более 15 лет. Это говорит о том, что в Академии управления созданы действительно уникальные условия и мы работаем как команда".-0-