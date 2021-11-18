Яшков: Европа смотрит на проблемы беженцев закрытыми глазами

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейцы смотрят на проблемы беженцев закрытыми глазами. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал член Cовета Республики Феликс Яшков.

"Уже практически две недели сохраняется крайне неспокойная обстановка на нашей границе с Польшей. Польские военные непроходимой, бездушной стеной встали на пути беженцев, пытающихся транзитом через Польшу попасть в западноевропейские страны, по большей части в Германию. Измученные морально и физически люди, среди которых дети и беременные женщины, не просят многого у польских политиков, они хотят, чтобы их пропустили через территорию Польши туда, где они могли бы получить убежище от войны, разрухи и нищеты. Но эти отчаявшиеся люди получают в ответ от наших западных соседей перцовый газ в лицо, сбивающие с ног струи воды из водометов при температуре воздуха, близкой к нулю, светошумовые гранаты, бросаемые прямо под ноги беззащитным людям, а по ночам - еще и свет мощных прожекторов, не дающий уснуть", - отметил сенатор.

По его словам, страшно и больно смотреть на голодных и замерзших детей, на матерей и отцов, которые не могут помочь им. "Польским военным не больно, не стыдно, их не мучает совесть. Они холодны, расчетливы и бездушны. Они наследники тех, кто в конце тридцатых годов прошлого столетия решил, что все польские граждане, проживающие не на территории Польши, лишаются польского гражданства. И десятки тысяч бывших польских граждан так же, как и сейчас ближневосточные беженцы, стояли на польской границе, а польские пограничники стреляли по этим людям, пытавшимся попасть на свою родину, гражданства которой они внезапно лишились, - напомнил Феликс Яшков. - Европейский союз говорит о том, что на белорусско-польской границе миграционный кризис. Да, ситуация непростая. Но вместо того, чтобы решать возникшую проблему конструктивно, в рамках международного права, коллективный Запад пытается сделать нашу страну виновной в создании этого кризиса, в который раз перекладывая вину с больной головы на здоровую".

Сенатор называет происходящее на границе очередным подтверждение того, что ситуация с беженцами цинично используется Западом как предлог для введения в отношении нашей страны санкций, применения иных форм давления.

"Что же в этой непростой ситуации предпринимает наша страна? Наши компетентные органы, безусловно, дадут правовую оценку действиям польских пограничников, причастных к причинению вреда беженцам, находящимся на территории Беларуси, а также к иным противоправным действиям. Но самое главное сейчас - помочь людям, попавшим в беду. Этой проблемой сейчас озабочены все - от руководства страны до обычных граждан, - подчеркнул Феликс Яшков. - Беженцам оказывается медицинская помощь, они снабжаются водой и продуктами питания, одеждой, одеялами и палатками, при необходимости дровами для обогрева. Для проживания людей срочно переоборудовано здание транспортно-логистического центра в пункте пропуска "Брузги". Словом, как у нас это принято, всем миром помогаем людям, попавшим в беду. А европейцы? Европейцы равнодушны. Они, как говорится, смотрят на проблемы беженцев закрытыми глазами. Бог им судья".-0-