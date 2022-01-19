Яцкевич: дружба народов была одной из слагаемых победы советского народа в ВОВ

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дружба народов была одной из слагаемых победы советского народа в Великой Отечественной войне, заявила во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Год исторической памяти" заведующая отделом истории партизанского движения Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Наталья Яцкевич.

"Слава о нашем музее простирается далеко за пределами Беларуси. Он существует с 1944 года. В этом, наверное, его сила, достоверность всего того, что там представлено, - рассказала Наталья Яцкевич. - В сентябре 1943 года было принято постановление бюро ЦК Компартии Беларуси в Москве о создании музея борьбы белорусского народа с немецко-фашистскими захватчиками. То есть уже тогда начался такой систематический, если можно так сказать, сбор материалов для будущего музея. Он открылся через три месяца после освобождения Минска. Это наша гордость. В 1945 году появилась постоянная экспозиция под названием "Зверства немецко-фашистских захватчиков". С тех пор материальные и документальные свидетельства этих страшных преступлений нацистов на белорусской земле бессменно находятся в нашем музее".

2022 год - особенный для музея. "Мы весь прошлый год активно работали с Генеральной прокуратурой, предоставляли те сведения, которые хранятся в нашем музее. Буквально пофамильно. В 2022-м мы будем совершенствовать или дополнять нашу постоянную экспозицию по этой теме. Также достигнута договоренность о создании передвижной экспозиции для того, чтобы могли все это увидеть и в наших регионах", - отметила она.

Наталья Яцкевич также приоткрыла ближайшие планы музея. "Первая выставка, которая будет открываться, - 27 января в Международный день памяти жертв холокоста. И мы уже не первый раз будем создавать экспозицию, посвященную геноциду еврейского народа на территории Беларуси. Также в этот день, так совпадают даты, будет выставка о блокадном Ленинграде. У нас довольно активное сообщество бывших блокадников Ленинграда, с которыми мы активно сотрудничаем, создаем вот такие экспозиции и проводим мероприятия. 955 лет Минску - тоже планируем выставку по истории нашего города, в первую очередь восстановление города с 1944 года. 100 лет образования СССР. Мы уже придумали название этому выставочному проекту - "Дружба народов - залог победы". Это историческая правда, что дружба народов была одной из слагаемых победы советского народа в Великой Отечественной войне", - добавила она.-0-

Фото Павла Орловского