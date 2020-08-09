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Новости темы "Выборы Президента Республики Беларусь"
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на президентских выборах на 14.00 составила 65,19%. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, передает корреспондент БЕЛТА.
В Брестской области проголосовали 63,5% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской - 67,35%, Гомельской - 75,83%, Гродненской - 65,75%.
В Минской области проголосовали 64,21% избирателей, Могилевской - 72,57%. Город Минск перешел пятидесятипроцентный рубеж - 52,3%. "Таким образом, всего по Беларуси проголосовали 65,19% избирателей", - проинформировал Вадим Ипатов.-0-