9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на президентских выборах на 16.00 составила 73,4%. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов, передает корреспондент БЕЛТА.
В Брестской области проголосовали 75,11% избирателей от общего числа включенных в списки по региону, в Витебской - 75,05%, Гомельской - 81,87%, Гродненской - 75,66%.
В Минской области проголосовали 72,3% избирателей, Могилевской - 80,29%, в Минске - 58,79%. "Таким образом, общая цифра по Беларуси составила 73,4%", - сказал Вадим Ипатов.
На части избирательных участков, которые находятся в санаториях, профилакториях, лечебных учреждениях, в воинских частях, голосование уже закончилось. "На этих участках приступили к подсчету голосов", - проинформировал зампред Центризбиркома.
Что касается данных по голосованию на зарубежных участках, то их ЦИК получит 10 августа к 15.00. "Они будут включены в итоговый отчет, который утвердит Центральная избирательная комиссия", - отметил Вадим Ипатов.-0-