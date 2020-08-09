Явка избирателей на выборах Президента на участке в Москве уже превысила 70%

9 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Явка избирателей на выборах Президента Беларуси на участке в Москве, по данным на 11.00, превысила 70% с учетом досрочного голосования. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в участковой избирательной комиссии №102.

По данным комиссии, на московском участке свое волеизъявление на это время осуществили 1436 человек. В избирательные списки здесь внесены фамилии белорусских граждан, постоянно проживающих в Москве. Однако проголосовать могут и те граждане Беларуси, которые в день выборов по тем или иным причинам временно оказались на территории России: их фамилии вносятся в списки дополнительно на основании документов, удостоверяющих личность и подтверждающих принадлежность к гражданству Беларуси.

Высокую активность избирателей в Москве отмечают и международные наблюдатели: очередь желающих проголосовать растянулась на несколько сот метров вдоль ул.Маросейка, на которой расположено здание посольства Беларуси в России. Белорусские граждане вынуждены стоять в очереди вследствие ограничительных мер, действующих в российской столице из-за коронавируса. Чтобы исключить риск заражения, сотрудники дипмиссии запускают в здание, где расположен участок для голосования, группы по несколько человек. И хотя члены участковой комиссии стараются работать как можно оперативнее, очередь не исчезает с момента начала голосования. На участке избирателям в обязательном порядке выдают маски, одноразовые ручки, они также могут воспользоваться дезинфицирующими средствами.-0-