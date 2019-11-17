Явка избирателей на выборах в Беларуси на 16.00 превысила 60%

Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на парламентских выборах в Беларуси на 16.00 составила 63,73%. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.
В Брестской области проголосовали 61,82% избирателей, явка в Витебской составила 69,22%, в Гомельской - 68,23%, в Гродненской - 64,77%. В столичном регионе на участки пришли 65,06% избирателей, в Могилевской области - 70,32%. В Минске явка составляет 51,77%.
Лидия Ермошина отметила, что выборы состоялись во всех округах в Брестской, Гомельской, Минской, Могилевской областях. "Можно, сказать, что более 50% депутатов Палаты представителей уже избраны", - сказала она.-0-