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19 ноября 2019, 16:07

Йога, общение с блогерами и саморазвитие: мам зовут отвлечься от забот в Академии честного материнства

30 ноября в Минск возвращается Республиканский конгресс "MAMA PRO". В этот раз конгресс удивит мам и пап необычным форматом – здесь на день откроется бесплатное учебное заведение. В Академии честного материнства можно будет не только пройти курсы медподготовки, кулинарии, шопинга, но и научиться… отдыхать и познавать себя! Так, здесь проведут специальный курс для мам "Перемены к лучшему" от воды "Святой Источник Светлячок".

Разрушаем стереотип о том, что материнство – это не про любовь к себе! Быть мамой – это не только про воспитание и общение с детьми, но и про время для собственного развития и открытия новых скрытых талантов. Многие женщины, погружаясь в заботы материнства, совсем забывают о себе. И как важно во всем разнообразии эмоций найти время для себя, отвлечься от проблем и стать немного лучше.

Именно поэтому у организаторов конгресса появилась идея кроме обучающих курсов организовать целую релакс-комнату с собственной программой, где мамы смогут посвятить время себе. Ведь перемены – источник жизни, источник движения. Неспроста зону назвали "Перемены к лучшему", а партнер зоны питьевая вода "Святой Источник Светлячок" станет для мамы своего рода помощником и наставником на пути к большим изменениям и напомнит главное правило: счастливая мама – счастливый ребенок!

В течение дня здесь пройдут мастер-классы, на которых мамам расскажут, как они могут с пользой провести время только для себя – время, которое должно быть в графике каждой мамы. В расписании занятий курса будут йога и медитация, фитнес в домашних условиях, арт-терапия и секреты домашнего эко-ухода за собой.

Между мастер-классами пройдут выступления известных мам-спикеров, с которыми можно будет обсудить волнующие вопросы и вдохновиться личными историями. Среди мам-экспертов – модель и телеведущая Ольга Никифорова, певица, бывшая теннисистка и дизайнер Ольга Барабанщикова, спортсменка Александра Герасименя, бизнесвумен Лариса Пекурова.

Комната станет своего рода "безопасным местом" для женщин, где нет запретных тем, осуждения или непонимания того, что мамы хотят не забывать о своих потребностях и интересах. Каждая участница сможет поделиться своими страхами и переживаниями. И получить поддержку: партнер зоны станет тем самым наставником и "плечом", в котором порой все мы нуждаемся. Поработают с мамами и психологи: они помогут разобраться в проблемах и дать экспертный совет. Такая зона – уникальная возможность поднять важные темы психологического здоровья каждой женщины, их гармонии и внутреннего состояния.

– Счастье мамы – это не только счастье ребенка, но и ее эмоциональное состояние, социальная включенность, взаимоотношения с супругом, близкими, – подчеркнул Сергей Дробышевский, эксперт-модератор курса "Перемены к лучшему", магистр психологии, гипнотерапевт, счастливый папа. – Для каждой мамы важно поддерживать себя в гармонии. Очень полезно на этапе подготовки и во время материнства опираться на опыт других мам, а также врачей-экспертов. Ведь гармония не придет сама, она создается самостоятельно, осознанно. Каждой маме нужно найти свой внутренний баланс и обязательно рассказать своим родным, как она видит свое будущее, к чему стремится и как планирует развиваться. Ведь ребенок появляется в семье, а не только у мамы. Важно уметь привлекать поддержку папы и включать его в процессы, где он особенно необходим. Залог успеха счастливой семьи и малыша – командная работа, которая позволяет идти к общей цели. Очень здорово, что у нас есть возможность выносить такие вопросы на обсуждение, тем самым делиться опытом и обучаться.

СПРАВКА: республиканский конгресс "MAMA PRO" впервые прошел в Минске в 2017 году. После позитивной обратной связи конгресс объездил с лекциями все города Беларуси, а спустя год вновь собрал родителей для общения с топовыми врачами в формате открытого диалога. Общение с мамами и их мнения и потребности легли в основу новых проектов "MAMA PRO" – оупен-классов для активных отцов "ПАПА PRO", интернет-портала для современных родителей Mamapro.by, мобильного приложения "MAMA PRO" и масштабного проекта подарочных коробок "MAMA PRO" с вещами для мамы и малыша в роддомах Минска.

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