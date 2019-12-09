Юбилей Великой Победы будет одной из основных тем гуманитарных мероприятий СНГ в 2020 году

9 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Одной из основных тем гуманитарных мероприятий СНГ в 2020 году будет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил сегодня журналистам сопредседатель правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает корреспондент БЕЛТА.

В Бресте сегодня состоялось совместное заседание Совета по гуманитарному сотрудничеству СНГ и правления Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран Содружества. Были подведены итоги уходящего года и намечены планы на будущее. "Следующий год - особенный, прежде всего он будет связан с 75-летием победы над фашизмом. Довольно много мероприятий будет посвящено этим событиям. В этой связи в 2020 году уделим большое внимание истории. Поступила просьба от Ассоциации институтов истории стран СНГ поддержать ряд их проектов, в том числе встречи, исследовательские работы. Думаю, это будет для нас очень существенно", - сказал Михаил Швыдкой.

Также внимание будет уделено проектам, связанным с молодежной культурой, экологией. Принято решение провести специальную конференцию об активизации межвузовского образования на пространстве СНГ. "Стараемся поддерживать новые проекты. Но и те, которые работали раньше, тоже обретают новые качества. Например, сегодня на заседании представитель Узбекистана сказал, что республика войдет в правление фонда и выберет своего представителя. Также Узбекистан согласился принять XV Форум творческой и научной интеллигенции СНГ. Это динамично развивающаяся страна с древней культурой, сотрудничество с ней очень важно", - подчеркнул Михаил Швыдкой.

Всего в план мероприятий Содружества на 2020 год включены 85 акций. "Отрадно, что десять из них пройдут в Беларуси. Поражает разнообразие этих мероприятий. Это и масштабные международные конференции, и культурные форумы, и мастер-классы для творческой молодежи. Думаю, что все инициативы, которые были собраны в наших странах, получили отражение в этом плане", - добавил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.

Помимо этого на заседании рассмотрен вопрос о тематике предстоящих годов в СНГ. Так, 2022 год предложено посвятить народному творчеству и культурному наследию, 2023-й - русскому языку как языку межнационального общения. Претендентом на статус культурной столицы СНГ в 2022 году объявлен город Каракол (Кыргызстан).

В этом году обладателем статуса культурной столицы Содружества является Брест. Он сегодня передает эстафету казахстанскому Шымкенту.-0-