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ЮНЭЙДС отмечает успехи Беларуси в профилактике ВИЧ-инфекции

Общество 28.05.2019 | 20:52
Гунилла Карлссон. Фото ЮНЭЙДС
Гунилла Карлссон. Фото ЮНЭЙДС

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь достигла успехов в профилактике ВИЧ-инфекции, заявила журналистам и.о. исполнительного директора ЮНЭЙДС Гунилла Карлссон, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам известны успехи Беларуси, они действительно впечатляющие. Это, конечно, не полное достижение целей "90-90-90", но уже достаточно близко к этому. Очень важно, что Беларусь выступает своего рода флагманом, показательным примером того, как все должно быть организовано, в особенности, что касается мер профилактики", - сказала Гунилла Карлссон.

По ее словам, очень важно, чтобы люди знали свой ВИЧ-статус, получали соответствующую терапию и достигали снижения вирусной нагрузки. В этом контексте стоит отметить необходимость работы с ключевыми группами населения, которые находятся под наибольшим риском заражения, обеспечивая для них равные возможности и доступ к соответствующим услугам.

Глобальная цель Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) "90-90-90" предполагает, что 90% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем ВИЧ-статусе; 90% людей, знающих свой ВИЧ-статус, получают терапию; и у 90% людей, получающих терапию, достигнута неопределяемая вирусная нагрузка.

В Минске проходит региональное совещание Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) для стран Восточной Европы и Центральной Азии.-0-

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Теги
Беларусь, здравоохранение, медицина, СПИД
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