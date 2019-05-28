ЮНЭЙДС отмечает успехи Беларуси в профилактике ВИЧ-инфекции

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь достигла успехов в профилактике ВИЧ-инфекции, заявила журналистам и.о. исполнительного директора ЮНЭЙДС Гунилла Карлссон, передает корреспондент БЕЛТА.
"Нам известны успехи Беларуси, они действительно впечатляющие. Это, конечно, не полное достижение целей "90-90-90", но уже достаточно близко к этому. Очень важно, что Беларусь выступает своего рода флагманом, показательным примером того, как все должно быть организовано, в особенности, что касается мер профилактики", - сказала Гунилла Карлссон.
По ее словам, очень важно, чтобы люди знали свой ВИЧ-статус, получали соответствующую терапию и достигали снижения вирусной нагрузки. В этом контексте стоит отметить необходимость работы с ключевыми группами населения, которые находятся под наибольшим риском заражения, обеспечивая для них равные возможности и доступ к соответствующим услугам.
Глобальная цель Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) "90-90-90" предполагает, что 90% людей, живущих с ВИЧ, знают о своем ВИЧ-статусе; 90% людей, знающих свой ВИЧ-статус, получают терапию; и у 90% людей, получающих терапию, достигнута неопределяемая вирусная нагрузка.
В Минске проходит региональное совещание Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) для стран Восточной Европы и Центральной Азии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3262 BYN
|2.324 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0797 BYN
|2.078 BYN
|2.081 BYN
|RUB
|3.2221 BYN
|3.215 BYN
|3.225 BYN