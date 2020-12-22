ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 22 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
21:30 ЮНЕСКО призывает признать центральную роль Мирового океана в повестке дня до 2030 года Общество
21:23 Умер заслуженный тренер Беларуси по боксу Анатолий Гришук Спорт
21:06 Совет ЕЭК обсудит 23 декабря маркировку молочной продукции в ЕАЭС Экономика
20:56 В Великобритании зафиксирован антирекорд по заражениям коронавирусом за сутки В мире
20:54 Мир и спокойствие в стране - Кочанова поделилась заветным желанием на Новый год Общество
20:45 Фликеры носят преимущественно дети - ГАИ провела рейд по Витебску Регионы
20:45 ФОТОФАКТ: В Бресте прошел митинг-реквием Регионы
20:39 В Москве неизвестный устроил стрельбу в банке В мире
20:20 Румынский регион Марамуреш заинтересован в установлении побратимских связей с белорусскими городами Политика
20:08 Не сбавляя темпов и апробируя новые форматы - посол Беларуси о сотрудничестве с Египтом в условиях COVID-19 Политика
19:48 Определены основные направления программы "Качество 2021-2025" Экономика
19:31 Хоккеисты минского "Динамо" уступили "Салавату Юлаеву" в матче чемпионата КХЛ Спорт
19:20 В Гродненской области с начала года при пожарах погибли 60 человек Происшествия
19:05 Владимир Шантарович поддержал открытое обращение атлетов Спорт
19:01 ДФР проверяет факты нарушения налогового законодательства в журналистской мастерской "Пресс-клуб" Происшествия
18:54 Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2021 год: рост ВВП на 1,8%, инфляция в пределах 5% Президент
18:48 Воскресенский предложил законодательно закрепить электронное голосование Общество
18:43 Общий бюджет Игр в Токио увеличился до $15,8 млрд Спорт
18:38 Организациям ЖКХ разрешили покупать технику в лизинг Президент
18:35 Продвижение белорусских инициатив в спорте стало ключевым направлением работы НОК в 2020 году Спорт
18:35 Лукашенко внес изменения в указ об оплате труда бюджетников Президент
18:32 Останки 14 бойцов Красной армии перезахоронили в Могилевском районе Регионы
18:26 Новогодний бал собрал талантливую молодежь Брестской области Регионы
18:23 Згурский: общественные приемные - дополнительный инструмент обратной связи с населением Регионы
18:16 Онлайн-семинар по продвижению "Великого камня" состоялся в китайском городе Цзясин Экономика
18:16 Классические и современные танцы исполнили 200 одаренных учащихся на новогоднем балу в Минске Регионы
18:03 В Украине утвердили план вакцинации населения от коронавируса В мире
18:02 Пиневич поздравил воспитанников и работников минского Дома ребенка №1 с новогодними праздниками Регионы
18:00 Минтруда разъяснило порядок применения нормативов месячной и часовой МЗП Общество
18:00 "Путь к цвету" - выставка работ незрячих художников открылась в Минске Культура
Все новости
Все новости
Общество
22 декабря 2020, 21:30

ЮНЕСКО призывает признать центральную роль Мирового океана в повестке дня до 2030 года

Фото unesco.org
Фото unesco.org

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЮНЕСКО призывает признать центральную роль Мирового океана в повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу организации.

В течение следующих десяти лет международное сообщество должно вложить значительные средства в науки об океане для поиска новаторских решений глобальных проблем. Устойчивое использование океана к 2030 году утверждено в качестве цели 14 в области устойчивого развития. Генеральная ассамблея ООН утвердила семь целей десятилетия наук об океане, которое начнется 1 января под лозунгом "Наука, которая нам необходима для океана, о котором мы мечтаем!"

"В начале третьего тысячелетия океанография способна выявлять проблемы и предлагать решения при условии, что мы перестанем пренебрегать ее вкладом. По мере того, как мир адаптируется к новой нормальной жизни с появлением коронавируса, науки об океане будут играть важную роль в усилиях по восстановлению после пандемии", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Хотя океанографические исследования - одна из наиболее перспективных областей прикладной науки, государства в среднем тратят лишь 1,7% своих исследовательских бюджетов на науки об океане, что гораздо меньше, чем на другие области научных исследований. Это тем более трудно обосновать, учитывая, что вклад морских индустрий в мировую экономику оценивался ОЭСР в $1,5 трлн в 2010 году. В том же году морская экономика обеспечила занятость для более чем 30 млн человек. Рыбный промысел обеспечивает средствами к существованию более 3 млрд человек.

Океан играет важную роль в широком спектре экономической деятельности: торговле, транспортировке энергоносителей, туризме, ископаемом топливе, нефти и газе и во все большей степени в возобновляемых источниках энергии с развитием прибрежной ветроэнергетики. Здоровье, безопасность и благополучие человека зависят от здоровья и знаний об океане в целом.

Более глубокое понимание океана, который покрывает 71% планеты, могло бы внести еще больший вклад в развитие. Сейчас лишь около 20% морского дна нанесено на карту с высоким разрешением. Еще предстоит изучить обширные области, в частности арктические регионы, с точки зрения распространения видов, экосистем и океанических процессов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
наука ООН экология ЮНЕСКО
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Мир и спокойствие в стране - Кочанова поделилась заветным желанием на Новый год
Юрий Воскресенский Воскресенский предложил законодательно закрепить электронное голосование
Фото из архива Минтруда разъяснило порядок применения нормативов месячной и часовой МЗП
Фото из архива В Беларуси по программе ЮНИСЕФ организованы юридические консультации для родителей
Николай Щекин. Фото из архива "СБ. Беларусь сегодня" Щекин: санкции Запада категорически неприемлемы и незаконны
Фото из архива "Белпочта" начала досрочную выплату пенсий за 25 декабря
Главное
Во время совещания Лукашенко: Беларусь будет обеспечена вакциной, и каждый получит к ней свободный доступ
Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2021 год: рост ВВП на 1,8%, инфляция в пределах 5%
Головченко: правительство заинтересовано в приходе армянского бизнеса в Беларусь
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1858 пациентов с COVID-19, выписаны 1877
Топ-новости
Лукашенко внес изменения в указ об оплате труда бюджетников
Лукашенко: следующий этап противостояния пандемии - массовая вакцинация населения
Мир и спокойствие в стране - Кочанова поделилась заветным желанием на Новый год
Начата опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока БелАЭС - Минэнерго
"Белпочта" начала досрочную выплату пенсий за 25 декабря
Кочанова: дружеские отношения Беларуси и Армении будут сохраняться и развиваться
Макей рассказал об ответных мерах Беларуси на третий пакет санкций Евросоюза
Щекин: санкции Запада категорически неприемлемы и незаконны
Замгоссекретаря Совбеза представил коллективу ГТК нового председателя
Пиневич: создание собственной вакцины от коронавируса является элементом национальной безопасности
В Беларуси по программе ЮНИСЕФ организованы юридические консультации для родителей
ФПБ и ее членские организации выступили с заявлением о нарушении ЕС прав трудящихся Беларуси
Трилогия малой родины помогла прочувствовать особую связь с родной землей
Минимальная зарплата с 1 января вырастет до Br400
Parimatch запускает платформу для проекта "Эксперты" с прогнозами на спорт
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.