ЮНЕСКО призывает признать центральную роль Мирового океана в повестке дня до 2030 года

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЮНЕСКО призывает признать центральную роль Мирового океана в повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу организации.

В течение следующих десяти лет международное сообщество должно вложить значительные средства в науки об океане для поиска новаторских решений глобальных проблем. Устойчивое использование океана к 2030 году утверждено в качестве цели 14 в области устойчивого развития. Генеральная ассамблея ООН утвердила семь целей десятилетия наук об океане, которое начнется 1 января под лозунгом "Наука, которая нам необходима для океана, о котором мы мечтаем!"

"В начале третьего тысячелетия океанография способна выявлять проблемы и предлагать решения при условии, что мы перестанем пренебрегать ее вкладом. По мере того, как мир адаптируется к новой нормальной жизни с появлением коронавируса, науки об океане будут играть важную роль в усилиях по восстановлению после пандемии", - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Хотя океанографические исследования - одна из наиболее перспективных областей прикладной науки, государства в среднем тратят лишь 1,7% своих исследовательских бюджетов на науки об океане, что гораздо меньше, чем на другие области научных исследований. Это тем более трудно обосновать, учитывая, что вклад морских индустрий в мировую экономику оценивался ОЭСР в $1,5 трлн в 2010 году. В том же году морская экономика обеспечила занятость для более чем 30 млн человек. Рыбный промысел обеспечивает средствами к существованию более 3 млрд человек.

Океан играет важную роль в широком спектре экономической деятельности: торговле, транспортировке энергоносителей, туризме, ископаемом топливе, нефти и газе и во все большей степени в возобновляемых источниках энергии с развитием прибрежной ветроэнергетики. Здоровье, безопасность и благополучие человека зависят от здоровья и знаний об океане в целом.

Более глубокое понимание океана, который покрывает 71% планеты, могло бы внести еще больший вклад в развитие. Сейчас лишь около 20% морского дна нанесено на карту с высоким разрешением. Еще предстоит изучить обширные области, в частности арктические регионы, с точки зрения распространения видов, экосистем и океанических процессов.-0-