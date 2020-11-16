ЮНЕСКО содействует укреплению диалога и взаимопонимания между народами - Кравченко

16 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Выставка, приуроченная к 75-летию ЮНЕСКО, открылась в Министерстве иностранных дел. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Мероприятие состоялось 16 ноября, в день подписания Устава ЮНЕСКО. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко на церемонии открытия экспозиции отметил, что с момента своего создания ЮНЕСКО содействует укреплению диалога и взаимопонимания между народами и культурами. Он обозначил важную роль Организации в решении стоящих перед человечеством проблем глобализации на основе интеллектуального и гуманистического подхода.

Олег Кравченко подчеркнул, что Беларусь придает большое значение сотрудничеству с Организацией и нацелена на его дальнейшее развитие.

К участникам мероприятия также обратились директор Национального исторического музея Павел Сапотько и генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Роман Мотульский.

Выставка подготовлена Национальным историческим музеем при содействии секретариата Национальной комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО. Ее экспозиция отражает историю участия Беларуси в ЮНЕСКО.

В рамках выставки Национальная библиотека Беларуси представила документы, книги, периодические издания, брошюры и буклеты из своих фондов об истории и деятельности ЮНЕСКО, основных направлениях сотрудничества нашей страны с Организацией.

В декабре 1957 года Национальной библиотеке Беларуси был присвоен статус депозитарной библиотеки ООН. На регулярной основе в фонды библиотеки поступают депозитные копии различных видов документов, книг, материалов о деятельности международных организаций системы ООН. С января 2006 года в библиотеке функционирует зал документов международных организаций, где собран уникальный фонд коллекции изданий ООН, а также входящих в систему ООН специализированных учреждений и международных организаций, включая ЮНЕСКО.

Участники мероприятия смогли ознакомиться с памятными монетами Национального банка Республики Беларусь, подготовленными РУП "Белпочта" тематическими блоками марок, а также книгами издательства "Четыре четверти" по тематике сотрудничества с ЮНЕСКО.

Перед церемонией открытия выставки была объявлена минута молчания в память о Владимире Счастном, который в период с 2001 по 2013 годы возглавлял Национальную комиссию Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО и большую часть своей профессиональной деятельности посвятил развитию сотрудничества нашей страны с ЮНЕСКО.-0-

Фото Максима Гучека

Павел Сапотько

Олег Кравченко

Роман Мотульский