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ЮНФПА высоко оценивает усилия Беларуси по стимулированию рождаемости и поддержки семьи

Общество 04.04.2019 | 12:27
Андрей Дапкюнас и Наталия Канем. Фото МИД
Андрей Дапкюнас и Наталия Канем. Фото МИД

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Руководство Фонда ООН по народонаселению (ЮНФПА) высоко оценивает усилия Беларуси по стимулированию рождаемости и поддержки семьи. Об этом шла речь на встрече 3 апреля в Нью-Йорке заместителя министра иностранных дел Андрея Дапкюнаса с заместителем генерального секретаря ООН, Исполнительным директором ЮНФПА Наталией Канем, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Теме демографической безопасности в стране придается большое значение, и, в частности, данные вопросы находятся на контроле Президента Беларуси, отметил заместитель министр и рассказал о принимаемых белорусским правительством усилиях по повышению рождаемости в стране и поддержке семей, в особенности многодетных. Беларусь готова быть катализатором этих вопросов в регионе. Андрей Дапкюнас сообщил о предстоящей в Беларуси переписи населения в октябре, которая важна для выработки эффективных стратегий в области демографии и устойчивого развития.

Замминистра высоко отозвался о работе ЮНФПА на страновом и региональном уровнях, проинформировал о совместных инициативах, реализованных в Беларуси. Наталия Канем отметила заинтересованность руководства белорусского государства в области улучшения демографической ситуации в стране и стремление Беларуси по стимулированию рождаемости и поддержки семьи, образцовую роль страны в регионе. Андрей Дапкюнас пригласил Наталию Канем посетить Беларусь для обсуждения путей дальнейшего взаимодействия Беларуси с ЮНФПА.

Во время встречи стороны обсудили также тему предстоящего визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в Беларусь.

ЮНФПА - орган оперативной деятельности системы устойчивого развития ООН в области народонаселения, который оказывает содействие странам в решении демографических проблем. В Беларуси Фонд начал свою деятельность в 1994 году. Нынешняя страновая программа ЮНФПА основывается на следующих национальных приоритетах: народонаселение и развитие, репродуктивное здоровье и гендерное равенство.

По приглашению ЮНФПА Беларусь в качестве председателя представила итоги регионального обзора в области народонаселения и развития в ходе тематического заседания высокого уровня 52-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию, принимала участие в организованном совместно с Болгарией, Тунисом, Японией, ЮНФПА и ЕЭК ООН тематической дискуссии "Политические ответы на низкую рождаемость и старение: выборы и процветание", которая прошла на полях данной сессии.

Заместитель главы белорусского внешнеполитического ведомства ознакомил участников с основными направлениями национальной демографической политики по решению ключевых проблем - старение населения и низкая рождаемость. Он обратил внимание на усилия, которые предпринимаются в стране для поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемости. В частности, начата работа по корректировке государственной демографической политики до 2020 года, в центре которой поддержка семей с детьми. В Беларуси разрабатывается Стратегия активного долголетия, которая призвана способствовать повышению качества жизни людей старшего возраста, а ее реализация позволит продуктивно вовлекать их в жизнь общества. Кстати, в Беларуси каждый седьмой белорус старше 65 лет.

На полях 52-й сессии Комиссии ООН по народонаселению и развитию состоялась встреча Андрея Дапкюнаса с директором регионального бюро ЮНФПА для стран Восточной Европы и Центральной Азии Аланной Армитаж.

В штаб-квартире ООН по инициативе Беларуси, Бангладеш, Индии, Италии, Катара, Омана, Республики Корея и США во взаимодействии с международной неправительственной организацией Autism Speaks было организовано мероприятие, приуроченное к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. Его участниками стали помощник генерального секретаря ООН по координации политики и межучрежденческим вопросам Мария Спатолисано, представители Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ, профильных неправительственных организаций. В своем выступлении заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас отметил актуальность проблемы аутизма в мире. Он обратил внимание на необходимость целенаправленной, всесторонней поддержки семей, воспитывающих детей с аутизмом, как ключевого элемента построения подлинно инклюзивного общества. Важным было названо укрепление партнерских связей с профильными неправительственными организациями, оказывающими содействие в адаптации и интеграции детей с аутизмом в общество. В этом контексте Андрей Дапкюнас рассказал о совместном проекте белорусской организации "Дети. Аутизм. Родители" и Клуба плавания Александры Герасимени, ориентированного на создание инклюзивных групп обучения плаванию детей с аутизмом. Белорусский дипломат призвал заинтересованных оказать поддержку этому проекту.-0-

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Теги
Беларусь, встречи, демография, МИД, ООН, рождаемость, семья, соцзащита
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