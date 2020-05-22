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22 мая 2020, 17:40

ЮНИСЕФ и Wargaming передали медучреждениям Беларуси 91 тыс. фильтрующих масок

Фото ЮНИСЕФ
Фото ЮНИСЕФ
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и компания Wargaming передали Центру экстренного реагирования Министерства здравоохранения крупную партию из 91 тыс. фильтрующих масок классификации FFP3, сообщили БЕЛТА в ЮНИСЕФ в Беларуси.

Эти средства индивидуальной защиты обеспечивают максимальную степень фильтрации воздуха. Они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения для использования медицинскими работниками при оказании помощи пациентам с COVID-19. В ближайшее время маски доставят учреждениям, которые в них особенно нуждаются: 20% - в учреждения здравоохранения Минска, по 12,5% - в Минскую, Гомельскую и Брестскую области, по 10% - в Гродненскую, Могилевскую, Витебскую и подведомственные РНПЦ, 2,5% - в медучреждения других ведомств.

Главный врач Республиканского центра экстренной медицинской помощи Эдуард Вальчук от имени всех этих учреждений поблагодарил спонсоров за своевременно оказанную помощь. "Респираторы такой высокой степени защиты сейчас востребованы повсеместно. Они существенно помогут в работе и обеспечат дополнительную безопасность медиков", - отметил он.

Половину стоимости груза покрыла компания Wargaming. На вторую часть суммы были выделены средства ЮНИСЕФ в Беларуси, которые аккумулированы в ходе экстренного сбора, объявленного 29 апреля. К нему присоединились четыре компании и 814 физических лиц. Поставка партии осуществлена при поддержке представительства компании-производителя масок в Беларуси.

Сбор средств ЮНИСЕФ в Беларуси продолжается. Помочь врачам, работающим с пациентами COVID-19, можно через пожертвование на сайте Детского фонда.-0-

Фото ЮНИСЕФ

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Теги
здравоохранение компании медицина помощь ЮНИСЕФ
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