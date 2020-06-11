ЮНИСЕФ проведет вебинары о спорте для детей с инвалидностью

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Министерство спорта и туризма, Министерство образования и Паралимпийский комитет Республики Беларусь проведут бесплатные вебинары "Спорт для детей с инвалидностью", сообщили БЕЛТА в ЮНИСЕФ в Беларуси.

Онлайн-сессии пройдут 18 и 24 июня с 11.00 до 13.00. Чтобы попасть на них, необходима регистрация.

Организаторы, участники, эксперты из системы образования, социального обслуживания, спорта презентуют лучшие практики, обсудят проблемы и возможности развития физической культуры и спорта для детей с инвалидностью как средства интеграции, инклюзии и социализации детей.

Эксперты 18 июня расскажут о проведении республиканских спортивно-массовых мероприятий для этой категории ребят в рамках деятельности Минспорта и об опыте междисциплинарной интеграционной работы Витебского госмедуниверситета. Слушатели узнают о развитии в Беларуси адаптивной физической культуры и такого направления спорта, как теннис на колясках, о проводимых занятиях и соревнованиях для детей и взрослых с детским церебральным параличом по бочча, футболу и настольному теннису.

Тематика вебинара 24 июня также будет весьма обширной - "Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с детьми с инвалидностью в системе образования", "Популяризация спорта как средства реабилитации", "ЭКОфитнес" - иннклюзивный фитнес для людей с инвалидностью" и другие. Серебряный призер Олимпийских игр, многократный призер чемпионатов мира по плаванию Александра Герасименя и менеджер психолого-педагогического направления проекта "СпортИнклюзия в плавании" Татьяна Яковлева расскажут о совместном проекте международной благотворительной общественной организации "Дети. Аутизм. Родители" в партнерстве с Клубом плавания Александры Герасимени.-0-