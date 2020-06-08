ЮНИСЕФ проведет вебинары психологической поддержки для сотрудников домов-интернатов

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Белорусский государственный педагогический университет им.М.Танка при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Польши начинают серию вебинаров по психологической поддержке сотрудников интернатных учреждений для детей с особенностями психофизического развития. Об этом БЕЛТА сообщили в ЮНИСЕФ в Беларуси.

Данное направление работы является частью проекта "Безопасная и поддерживающая среда в школе". Своими знаниями и полезными советами поделятся практикующие психологи, члены международных профильных ассоциаций.

Первое мероприятие состоится 9 июня. Вебинар будет посвящен педагогическим условиям формирования социальных умений у детей в домах-интернатах в процессе изобразительной деятельности.

Желающим поучаствовать в вебинаре нужно зарегистрироваться не позднее 8 июня включительно, прислав свою заявку на dshylin@unicef.org с указанием фамилии и имени.

Следующее занятие состоится 16 июня по теме "Формирование и развитие навыков общения у детей с тяжелыми и множественными нарушениями психофизического развития". Затем 23 июня слушателям расскажут о профилактике профессионального выгорания специалистов, работающих с детьми с особенностями психофизического развития. Эту же тему продолжит вебинар 30 июня, на котором участники узнают, как помочь самим себе и не допустить эмоционального выгорания.-0-