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Общество
01 апреля 2020, 11:44

ЮНИСЕФ провел исследование об отношении белорусов к детям с инвалидностью

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь провел исследование об отношении общества к вопросам детской инвалидности и поддержке детей с особенностями развития и их семей. Исследование опубликовано ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма и проводилось в рамках информационной кампании «Просто дети», которая реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Министерством здравоохранения Республики Беларусь при финансовой поддержке правительства Российской Федерации.

Согласно результатам исследования, большинство респондентов (64%) ассоциируют детей с инвалидностью с негативными эмоциями (жалость, сострадание, сочувствие, печаль, боль) и лишь у 4 % опрошенных возникают положительные ассоциации (участие, оптимизм, уважение, доброта, жизнерадостность, отношение как к обычным детям). Также была выявлена закономерность: чем старше респондент, тем больше доля ассоциаций с негативной эмоциональной окраской по отношению к детям с инвалидностью и меньше – с нейтральной.

Подавляющее большинство респондентов (94%) согласны с утверждением, что дети с инвалидностью должны быть частью общества и их не нужно прятать. Однако с высказыванием, что они должны учиться в общеобразовательных школах вместе с другими детьми, согласились только 63% респондентов.

Доля опрошенных (37%) указали, что они ничего не знают о детях с инвалидностью и также не знают, как себя вести при встрече с ними. Это показывает важность повышения уровня знаний населения Беларуси о том, как выстраивать поведение и коммуникацию в отношении детей с инвалидностью.

Также у респондентов был выявлен уровень осведомленности по ключевым вопросам информационной кампании «Просто дети». Они включают понимание понятия «инвалидность», образа жизни детей с инвалидностью, необходимости их социализации, а также вопросы льгот, пособий и прав детей с особенностями развития и их семей. По всем ключевым вопросам проекта уровень осведомленности наблюдается средний или ниже среднего. Согласно данным, население меньше всего обладает информацией об услугах раннего вмешательства и развития детей, а также о правах детей с инвалидностью и их семей.

В заключительной части исследования респонденты отвечали на вопросы о том, как, по их мнению, СМИ преподносят информацию о детях с инвалидностью, а также о каналах, по которым они получают информацию о детской инвалидности. По мнению большинства респондентов (62%), информация о детях с инвалидностью в СМИ и других источниках содержит нейтральный контекст, а 22% считают, что в белорусском медиапространстве эта тема освещается скорее позитивно. Чаще всего опрошенные получают информацию о детской инвалидности через такие каналы, как социальные сети и телевидение.

Исследование проводилось в марте 2020 года и представляло онлайн-опрос, в котором принимали участие 1000 совершеннолетних респондентов. Среди них пропорционально представлены жители всех областей Беларуси, обоих полов и всех возрастных групп. Ознакомиться с полным содержанием исследования можно, перейдя по ссылке.

Справочно:

Информационная кампания «Просто дети» направлена на снижение стигмы в отношении детей с инвалидностью и их семей. Кампания стартовала 3 декабря 2019 года и реализуется в рамках проекта международной технической помощи «Профилактика инвалидности и социальная интеграция детей с инвалидностью и особенностями психофизического развития в Республике Беларусь». Основными целями информационной кампании являются: увеличение знаний ключевых групп населения по вопросам, связанным с детской инвалидностью, укрепление понимания важности семейного окружения для детей с инвалидностью и существующих возможностей поддержки для таких семей, а также формирование позитивного отношения в обществе к детям с инвалидностью, включение во все сферы жизни общества каждого ребенка вне зависимости от его возможностей и реализация прав детей с инвалидностью и их семей в соответствии с положениями Конвенции о правах ребенка и Конвенции по правам людей с инвалидностью.

Информационный партнер проекта – Белорусское телеграфное агентство.

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