ЮНИСЕФ рассчитывает на скорейшее утверждение концепции ювенальной юстиции в Беларуси

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концепция совершенствования юстиции в отношении несовершеннолетних позволит максимально задействовать принципы медиации и возможности ресоциализации подростков, у которых есть проблемы с законом. Такое мнение высказал журналистам представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар на международной конференции по предупреждению потребления несовершеннолетними наркотиков и алкоголя, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект концепции был подготовлен весной этого года. Он является основой для дальнейшего совершенствования законодательства с учетом мнения заинтересованных государственных органов, общественных организаций. Предлагается вписать нормы и принципы, которые определяют развитие государственной уголовной политики в отношении несовершеннолетних, обеспечивающее восстановительные процедуры в отношении подростков, имевших проблемы с законом.

"Речь о возвращении подростка в общество, ресоциализации. Также важна информационная подготовка населения, которое должно знать, что такое медиация. Ведь она составляет большую часть концепции, - отметил Рашед Мустафа Сарвар. - Это очень актуальный вопрос. Концепция удачно сформулирована. Сейчас она обсуждается в соответствующих министерствах и ведомствах. Я ожидаю встречи на высоком уровне, чтобы обсудить концепцию, утвердить и дать ей ход. Она станет своеобразной дорожной картой в этой работе".

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси привел пример, как можно использовать предлагаемые изменения, если они будут внесены в уголовную практику. Если, скажем, в силу каких-то причин подросток решается на кражу смартфона, можно попробовать примирить стороны: виновный признает свою ошибку и в качестве компенсации на сумму ущерба, например, поработает в пользу потерпевшего. Это даст ему возможность не попасть в исправительное учреждение, а продолжать учебу, общение с друзьями, семьей.

"Вся медиация закреплена за Министерством юстиции, в стране, насколько помню, больше 700 сертифицированных медиаторов. Они будут работать с подростками, родителями и сторонами конфликта", - сказал Рашед Мустафа Сарвар. По его мнению, даже если речь идет о преступлении в сфере оборота наркотиков, надо учитывать обстоятельства. "Мы сегодня как раз будем говорить о потреблении, реабилитации, профилактике. Надо разделять одноразовое и постоянное потребление наркотиков, учитывать обстоятельства в семье ребенка и т.д. Я бы не сказал, что медиация здесь не подходит. Надо работать с семьями, совершенствовать реабилитационные процедуры. Они должны проводиться по месту жительства, а не где-то в колонии, закрытых учреждениях, а срок реабилитации должен быть больше, чем сегодня", - считает представитель ЮНИСЕФ в Беларуси.

Конференция организована Генеральной прокуратурой во взаимодействии и при поддержке представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси в рамках глобальной программы по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов (GLO.ACT). Участники - представители ООН, ЕС, Администрации Президента, Комиссии по делам несовершеннолетних при Совете министров Беларуси, Верховного суда, Следственного комитета, НЦЗПИ, МВД, министерств здравоохранения, образования, комиссий по делам несовершеннолетних обл- и райисполкомов, представители целого ряда общественных организаций - анализируют опыт Беларуси в области профилактики потребления детьми наркотиков и алкоголя, а также успешные примеры международного опыта в данной области для выработки эффективной системы мер социальной реабилитации.-0-