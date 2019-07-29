ЮНИСЕФ совместно с Минздравом проводит благотворительный марафон здорового образа жизни

В рамках Информационной стратегии здорового образа жизни, а также проекта международной технической помощи "Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения Республики Беларусь" (БелМед), который финансируется Европейским союзом и реализуется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), ПРООН, ВОЗ, и ЮНПФА, проводится несколько мероприятий, направленных на информационное просвещение в организации здорового образа жизни.

Основой здорового образа жизни детей является их здоровье и безопасность. Согласно данным Минздрава, количество случаев детского травматизма снизилось на 6,5% за последние пять лет. Несмотря на уменьшение, проблема остается актуальной, из 100 тысяч детей ежегодно 8 тысяч 500 получают травмы, некоторые из них – со смертельным исходом.

Более 90% бытовых травм у детей в возрасте до 5 лет связаны с недостаточным вниманием взрослых. Необходимо постоянно напоминать об опасности детского травмирования и взрослым, и детям. В этой связи ЮНИСЕФ была подготовлена серия анимационных роликов, направленных на профилактику детского травматизма и смертности при выпадении из окон, проглатывании мелких предметов, при контакте с бытовыми приборами, в ДТП, во время катания на тюбингах в необорудованных для этого местах, в результате утопления.

Еще одним важным аспектом для формирования здоровой нации является улучшение качества жизни детей в будущем.

В Беларуси созданы центры раннего вмешательства, в которых оказывается комплексная помощь с использованием методов медицинской реабилитации, педагогической и психологической коррекции на индивидуальных и групповых занятиях, начиная с первичных приемов, при домашнем посещении.

Актуальность раннего вмешательства заключается в оказании помощи детям с риском развития заболеваний, приводящих к инвалидности, сопровождающейся наиболее тяжелыми степенями утраты здоровья. ЮНИСЕФ совместно с Министерством здравоохранения разрабатывается анимационный ролик, акцентирующий внимание родителей на необходимости раннего выявления проблем со здоровьем у детей.

Еще одно направление работы в реализации Информационной стратегии здорового образа жизни - обучение основам просвещения и популяризации здорового образа жизни медицинских работников и представителей СМИ. Для этого в течение 2019 года на базе Белорусской медицинской академии последипломного образования проводятся курсы для руководящего состава медучреждений, на которых специалисты обучаются различным форматам работы и способам коммуникации для просвещения и популяризации здорового образа жизни среди граждан. Такой же республиканский семинар запланирован и для представителей средств массовой информации, в том числе региональных СМИ.

"Продвижение принципов здорового образа жизни невозможно без скоординированной работы министерств, ведомств и всех заинтересованных организаций. Минздрав в этом направлении проводит огромную работу для разных возрастных групп: от малышей и до людей пожилого возраста. Наша основная цель - благополучие и здоровье людей в любом возрасте", - подчеркнула главный специалист отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Виктория Сперанская.

Минздравом и ЮНИСЕФ проводится ряд мероприятий по продвижению здорового образа жизни. Так, например, в августе пройдет масштабный марафон здорового образа жизни "#САД – Спартыўны, Актыўны, Даступны!" Каждый четверг 1, 8, 15, 22 и 29 августа на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по фристайлу (Минск, ул. Сурганова, 4а), в вечерние часы, с 18:00 до 21:00, любой желающий может абсолютно бесплатно попробовать себя в различных видах физической активности и фитнесс-направлениях, предварительно пройдя экспресс-обследование и получив рекомендации от врачей.

"Во врем марафона можно будет получить консультацию помощника врача, врачей общей практики, которые смогут с использованием умных весов определить долю жировой ткани, плотность минеральной ткани костей, мышечную массу, а также, применяя умные тонометры, заполнить "паспорт здоровья" наших участников. После этого специалистами будут даны стартовые рекомендации по видам спортивных занятий, которые подходят тому или иному человеку. Также все желающие смогут 1 августа пообщаться с врачом диетологом, 8 августа - кардиологом, 15 -неврологом, 22 августа - валеологом и в последний четверг марафона с травматологом-ортопедом", - отметила главный врач учреждения здравоохранения "39-я городская клиническая поликлиника" Ольга Есманчик.

На одной площадке участники смогут заняться фиткроссом, йогой, стретчингом, пилатесом. Можно будет попробовать себя в боевых искусствах и в различных танцевальных направлениях, понять разницу между функциональной, кардио-тренировками высокой интенсивности, и релакс-упражнениями.

Во все дни проведения марафона будут представлены различные виды совместных спортивных занятий для родителей и детей, людей с дополнительными потребностями, организованы выступления менторов, фуд-коучей и мотивационных спикеров, автограф-сессии от известных спортсменов и многое другое.

"Марафон здорового образа жизни, которой официально откроется 1 августа, важен и привлечет внимание общества к вопросам здоровья и профилактики заболеваний. Все составляющие марафона "#САД – Спортивный, Активный, Доступный!" - очень важны, так как здоровье должно быть доступно для всех", - сказала заместитель представителя Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси Габриэлла Акимова.

К марафону здорового образа жизни "#САД – Спартыўны, Актыўны, Даступны!" присоединился и мотивационный тренер, мастер спорта, член паралимпийской белорусской сборной по плаванию Алексей Талай. Он отметил, что люди должны понимать – следить за здоровьем необходимо с самого детства. "САД направлен на то, чтобы в первую очередь дать детям , понимание этого факта. Взрослые же во время марафона смогут в расслабленной обстановке пообщаться с врачами и получить консультацию узких специалистов, попробовать для себя новый вид физической активности", - сказал Алексей Талай.

Участников марафона ожидают различные мероприятия. Торговая марка "Микролайф" проводит челлендж #ШАГАЮСMICROLIFE. В течении 5 дней необходимо пройти 50 тысяч и более шагов и разместить подтверждающие фото или скриншоты с хештегом #GoMicrolife и отметкой @vodnomizmerenii, передать эстафету двум друзьям. Все участники получают возможность выиграть один из пяти тонометров Microlife. Розыгрыши призов проводятся еженедельно по четвергам в течение августа. Первый розыгрыш уже 1 августа в день старта марафона.

Акция Afterparty в кинотеатрах Silver Screen – при покупке одного билета и предъявлении "паспорта здоровья" можно приобрести второй билет за 1 копейку.

Наиболее активные участники, посетившие все 5 четвергов марафона, смогут побороться за главный приз от организаторов мероприятия – умные весы.

Зарегистрироваться, а также ознакомиться с расписанием занятий можно на сайте марафонзож.бел.

Организаторы: Представительство ЮНИСЕФ в Республике Беларусь, Министерство здравоохранения, ЮНПФА, ВОЗ, ООН, проект "БЕЛМЕД". Информационные партнеры: информационное агентство БЕЛТА, редакции газет "Спортивная панорама", "Зорька", "Медицинский вестник", портал "Здоровые люди".

Партнеры: Представительство ООО TAKEDA OSTEUROPA HOLDING GmbH в Республике Беларусь, бренд Microlife, Минское велосипедное общество, профессиональный спортивный зал функционального многоборья Staya, школа танцев A-CLASS, школа танцев DANCE CAFÉ, фитнес-центр FIZ-RA, ОАО "Экзон", клуб оздоровительной и спортивной гимнастики для детей "Маугли", спортивный клуб CLUB PANDA, Благотворительный фонд Алексея Талая, природная вода "Боровая", школа современной хореографии и фитнеса "Девяточка", Офис по правам людей с инвалидностью, кинотеатры Silver Screen.