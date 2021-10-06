ЮНИСЕФ в Беларуси продлевает спортивный проект в поддержку детей с инвалидностью

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси продлевает благотворительный спортивный проект "Move4Good: подзарядка с ЮНИСЕФ" в поддержку детей с инвалидностью: зарегистрироваться можно до 30 октября. Об этом БЕЛТА сообщила координатор информационной деятельности ЮНИСЕФ в Беларуси Кристина Дулевич.

К проекту присоединились уже сотни человек. Чем больше будет участников, тем большую помощь получат дети с инвалидностью. Поэтому организаторы решили продлить Move4Good до 30 октября, чтобы как можно больше людей успели поддержать проект и зарегистрироваться на сайте www.move4good.by.

"Move4Good: подзарядка с ЮНИСЕФ" - это инклюзивный онлайн-проект, альтернатива традиционным забегам и марафонам. Его участником может быть каждый, при этом можно выбрать любой вид активности - ходьбу, бег, плавание или зарядку. И зафиксировать свои успехи на платформе проекта. Онлайн-формат снижает риски, связанные с эпидемиологической ситуацией. К тому же каждый участник получает доступ к полезным материалам о спорте и спортивном воспитании детей от экспертов.

Чтобы присоединиться, нужно зарегистрироваться на сайте проекта и внести благотворительный взнос. Предлагается три пакета участия: "Стандарт", "Супер+", "Партнер". Регистрироваться можно индивидуально, а также семьями и командами. Сумма благотворительного взноса за регистрацию - от Br25. Все собранные средства пойдут на поддержку развития инклюзии в школах и закупку необходимого оборудования для детей с инвалидностью - ортопедической мебели, коммуникативных и дидактических модулей, специальных приспособлений для детей с нарушением слуха и других ассистивных средств.

В Беларуси свыше 186 тыс. детей имеют инвалидность или особенности психофизического развития. Многие из этих ребят чувствуют себя одинокими, а каждый десятый не посещает учреждение образования.

Причины как в физических барьерах (всего одна школа из десяти обеспечивает безбарьерную среду), так и в отношении общества к детям с инвалидностью.

Move4Good стартовал 6 сентября при помощи партнеров. С момента запуска проекта его активно поддерживают популярные блогеры, спортивные сообщества и школы.-0-